Οι τιμές του χρυσού διαπραγματεύονται υψηλότερα την Παρασκευή, καθώς η αυξανόμενη γεωπολιτική σύγκρουση στη Μέση Ανατολή αύξησε τα στοιχήματα ασφαλούς καταφυγίου για το κίτρινο μέταλλο. Οι τιμές του αργύρου διεύρυναν επίσης τα κέρδη.

Ο χρυσός διαπραγματεύεται στα 3.452 δολάρια ανά ουγγιά με άνοδο 1,44%.

Η άνοδος του χρυσού ακολούθησε την «έκρηξη» στις τιμές πετρελαίου κατά περισσότερο από 9%.

Δολάριο

Ο δείκτης του δολαρίου ΗΠΑ σκαρφάλωσε πάνω από το 98 την Παρασκευή, ανακάμπτοντας από τα χαμηλά πολλών ετών, καθώς η κλιμάκωση των γεωπολιτικών εντάσεων στη Μέση Ανατολή τροφοδότησε τη ζήτηση για περιουσιακά στοιχεία που αποτελούν ασφαλές καταφύγιο.

Το δολάριο ενισχύεται κατά 0,55% έναντι του ευρώ με την ισοτιμία να βρίσκεται στο 1,1521.

Η ισχυροποίηση του δολαρίου ακολούθησε το προληπτικό χτύπημα του Ισραήλ στο Ιράν, το οποίο στόχευσε το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης και δεσμεύτηκε να συνεχίσει την επιχείρηση μέχρι να απομακρυνθεί η απειλή. Αμερικανοί αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν ότι δεν υπήρξε αμερικανική συμμετοχή ή υποστήριξη στο χτύπημα.

Το δολάριο είχε κατρακυλήσει σε χαμηλά επίπεδα άνω των τριών ετών την Πέμπτη, πιεζόμενο από την αυξανόμενη αβεβαιότητα γύρω από την επιθετική εμπορική στάση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, συμπεριλαμβανομένων των ανανεωμένων απειλών για μονομερείς δασμούς, σύμφωνα με το Trading Economics.

Διεθνή Χρηματιστήρια

Οι ασιατικές αγορές υποχωρούν μετά το χτύπημα του Ισραήλ στο Ιράν.

Ειδικότερα ο Nikkei υποχωρεί κατά 1,25%, ο Nifty 50 κατά 1,09% και ο Hang Seng κατά 0,74%.

Επιπλέον, τα futures των αμερικανικών μετοχών υποχώρησαν το βράδυ της Πέμπτης μετά την αεροπορική επίθεση που εξαπέλυσε το Ισραήλ κατά του Ιράν.

Τα προθεσμιακά συμβόλαια που συνδέονται με τον βιομηχανικό μέσο όρο του Dow Jones υποχώρησαν κατά 611 μονάδες ή σχεδόν 1,4%. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του S&P 500 σημείωσαν πτώση περίπου 1,6%, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Nasdaq 100 έχασαν 1,6%.

