Η κυβέρνηση της Ουγγαρίας πρόκειται να αποδεσμεύσει 250.000 τόνους αργού πετρελαίου από τα στρατηγικά της αποθέματα, μετά τη διακοπή της ροής πετρελαίου στον αγωγό Druzhba, σύμφωνα με διάταγμα που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβέρνησης αργά την Πέμπτη.

Η ουγγρική πετρελαϊκή εταιρεία MOL έχει δικαίωμα προτεραιότητας στην πρόσβαση στα αποδεσμευμένα αποθέματα αργού πετρελαίου, σύμφωνα με το διάταγμα.

Απειλές Όρμπαν

Ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν απείλησε χθες Πέμπτη να αναστείλει τις παραδόσεις ηλεκτρικής ενέργειας στη γειτονική Ουκρανία αν το Κίεβο συνεχίσει να εμποδίζει τη διαμετακόμιση πετρελαίου μέσω αγωγού από τη Ρωσία στην Ουγγαρία μέσω ουκρανικής επικράτειας.

«Δεν θέλω να απειλήσω, ούτε να προκαταλάβω τίποτα. Όμως η Ουκρανία εξασφαλίζει μεγάλο μέρος του ηλεκτρισμού της από την Ουγγαρία», είπε ο κ. Όρμπαν σε Oύγγρους δημοσιογράφους στην Ουάσιγκτον χθες Πέμπτη.

Απαίτησε η ουκρανική κυβέρνηση να σταματήσει αυτές που περιέγραψε ως προσπάθειες να υποκινηθεί αναταραχή στην Ουγγαρία και τους «εκβιασμούς», προσθέτοντας ότι η Βουδαπέστη θα μπορούσε να εξετάσει «μέτρα αντιποίνων».

Από τα τέλη Ιανουαρίου δεν έχει παραδοθεί ρωσικό πετρέλαιο στην Ουγγαρία μέσω του Ντρούζμπα, που διασχίζει την Ουκρανία, προκαλώντας πολλά προβλήματα τόσο στην ουγγρική όσο και στη σλοβάκικη οικονομία. Αντιδρώντας, η Βουδαπέστη και η Μπρατισλάβα ανακοίνωσαν την Τετάρτη πως αναστέλλουν τις παραδόσεις καυσίμων στην Ουκρανία.

Πηγή: skai.gr

