Πώς μπορείτε να «κουρέψετε» τον φόρο μέχρι και €3.200 τον χρόνο

Του Βαγγέλη Δουράκη

Ο χρόνος μετρά αντίστροφα για την έναρξη της διαδικασίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, η οποία αφορά στα εισοδήματα που αποκτήθηκαν το 2025. Επειδή όμως ο χρόνος «τρέχει» και ότι εισπράττουμε ή ξοδεύουμε σήμερα θα «μετρήσει» για την αντίστοιχη διαδικασία του επόμενου έτους, καλό είναι να γνωρίζουμε ποια έξοδα μειώνουν τον φόρο ώστε να εξασφαλίζουμε τα απαραίτητα παραστατικά. Υπάρχουν λοιπόν δαπάνες που κατοχυρώνουν έκπτωση φόρου ως 16.000 ευρώ.

Συγκεκριμένα, όποιος προγραμματίσει εργασίες ανακαίνισης στο σπίτι του, εντός του 2026, θα έχει τη δυνατότητα τα χρήματα που θα δαπανήσει για την ενεργειακή, λειτουργική και αισθητική αναβάθμισή του να τα «περάσει» στην Εφορία και να «μετρήσουν» για «κούρεμα» φόρου. Υπό την προϋπόθεση βεβαίως, να υπάρχουν νόμιμα παραστατικά και η εξόφλησή τους να έχει γίνει με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής ή μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών.

Ποιοι κερδίζουν «κούρεμα» φόρου ως 16.000€

Έτσι, όσοι προχωρήσουν μέσα στη χρονιά που «τρέχει» σε ανακαινίσεις ή επισκευές σπιτιών και εξοφλήσουν με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής τις σχετικές δαπάνες θα έχουν έκπτωση φόρου έως και 3.200 ευρώ το χρόνο μέχρι το 2031, δηλαδή για τα επόμενα 5 χρόνια.

Και αυτό γιατί βάσει του σχετικού νομοθετικού πλαισίου, η έκπτωση φόρου που δικαιούται ο φορολογούμενος κατανέμεται ισόποσα στο φορολογικό έτος που πραγματοποιούνται οι δαπάνες και στα τέσσερα (4) επόμενα έτη, οπότε το ανώτατο ποσό έκπτωσης ανέρχεται σε 3.200 ευρώ για κάθε έτος, δεδομένου ότι το συνολικό ποσό δαπανών που εκπίπτει δεν μπορεί να ξεπεράσει τα 16.000 ευρώ.

Ως εκ τούτου, αν οι δαπάνες πραγματοποιηθούν το 2026, τότε η έκπτωση ισχύει για το 2026 και για τα επόμενα τέσσερα έτη, 2027 έως 2030, οπότε θα επηρεάσει μειωτικά το τελικό ύψος του φόρου εισοδήματος στα εκκαθαριστικά σημειώματα φόρου των ετών 2027 (για το 2026), 2028 (για το 2027), 2029 (για το 2028), 2030 (για το 2029) και 2031 (για το 2030).

Οι δαπάνες για υλικά λαμβάνονται υπόψη μέχρι ποσού το οποίο αντιστοιχεί στο 25% των εξόδων που έγιναν για την παροχή υπηρεσιών.

Βεβαίως για να ενεργοποιηθεί το συγκεκριμένο καθεστώς μείωσης φόρου, θα πρέπει ο ιδιοκτήτης ακινήτου να πληρώσει μέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής, πιστωτικών ή χρεωστικών ή προπληρωμένων καρτών, ηλεκτρολόγους, υδραυλικούς, ελαιοχρωματιστές, πλακάδες, σοβατζήδες και άλλους επαγγελματίες, για εργασίες επισκευής, συντήρησης και ανακαίνισης των κατοικιών τους ή και άλλων κτισμάτων τους, υποχρεώνοντας ταυτόχρονα τους εν λόγω επαγγελματίες να εκδώσουν και τις σχετικές αποδείξεις.

Ποιες δαπάνες «μετρά» η Εφορία για το «κούρεμα» φόρου

Ποιες είναι όμως οι δαπάνες που θα «μετρήσουν» για την Εφορία, για το «κούρεμα» φόρου;

Α. Δαπάνες λήψης υπηρεσιών

α) Ενεργειακές

Τοποθέτηση θερμομόνωσης.

Αντικατάσταση κουφωμάτων, υαλοπινάκων και εξωτερικών προστατευτικών φύλλων.

Εγκατάσταση ή αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης/ ψύξης καθώς και των αναγκαίων υποδομών και στοιχείων ώστε να καθίσταται πλήρως λειτουργικό.

Εγκατάσταση διατάξεων αυτόματου ελέγχου της λειτουργίας του συστήματος θέρμανσης/ψύξης.

Εγκατάσταση συστήματος αυτοπαραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος (με ενεργειακό συμψηφισμό), καθώς και συστημάτων ηλεκτρικών συσσωρευτών (μπαταρίες) όταν συνδυάζονται με φωτοβολταϊκά συστήματα.

Εγκατάσταση συστήματος παραγωγής ζεστού νερού με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ).

Εγκατάσταση συστήματος μηχανικού αερισμού με ανάκτηση θερμότητας.

Αναβάθμιση φωτισμού των κοινόχρηστων χώρων πολυκατοικίας.

β) Λειτουργικές-αισθητικές

Τοποθέτηση/αντικατάσταση υδραυλικής εγκατάστασης.

Τοποθέτηση/αντικατάσταση ηλεκτρολογικής εγκατάστασης.

Συντήρηση/επισκευή στέγης.

Επισκευή τοιχοποιίας/Χρωματισμού εσωτερικά και εξωτερικά των κτιρίων.

Τοποθέτηση σταθερών ή κινητών συστημάτων σκίασης.

Αναβάθμιση ή εγκατάσταση ανελκυστήρα.

Εγκατάσταση οικιακών σημείων επαναφόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων.

Αλλαγή ή επισκευή δαπέδων.

Β. Δαπάνες αγοράς αγαθών

Υλικά θερμομόνωσης.

Κουφώματα, υαλοπινάκων και εξωτερικών προστατευτικών φύλλων προς αντικατάσταση

Σύστημα αυτοπαραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος (με ενεργειακό συμψηφισμό), καθώς και συστήματα ηλεκτρικών συσσωρευτών (μπαταρίες), όταν συνδυάζονται με φωτοβολταϊκά συστήματα.

Σύστημα παραγωγής ζεστού νερού με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ).

Σύστημα μηχανικού αερισμού με ανάκτηση θερμότητας.

Υλικά υδραυλικής εγκατάστασης.

Υλικά ηλεκτρολογικής εγκατάστασης.

Υλικά τοιχοποιΐας/χρωματισμού εσωτερικά και εξωτερικά των κτηρίων, καθώς και λοιπές δαπάνες αγοράς αγαθών αντίστοιχες με αυτές της λήψης υπηρεσιών της περ. Α’.

Το ανώτατο όριο των «επιλέξιμων δαπανών» και της συνολικής έκπτωσης φόρου που δικαιούται ο φορολογούμενος είναι το ποσό των 16.000 ευρώ.

Το συνολικό ποσό των δαπανών για την αγορά υλικών, που λαμβάνεται υπόψη για την έκπτωση επί του φόρου εισοδήματος, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 25% του συνολικού ποσού των δαπανών για τη λήψη υπηρεσιών.



Πηγή: skai.gr

