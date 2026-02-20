Αναδιάταξη δυνάμεων από την ΑΑΔΕ - Πού επικεντρώνει τους ελέγχους της για το 2026

Του Χρυσόστομου Τσούφη

«Το ταλέντο του στρατηγού είναι να εντοπίζει το αποφασιστικό σημείο και να επικεντρώνει τα πάντα σε αυτό, αφαιρώντας δυνάμεις από δευτερεύοντα μέτωπα και αγνοώντας δευτερεύοντες στόχους».



Η φράση αποδίδεται σε έναν από τους κορυφαίους στρατηγούς και θεωρητικούς του πολέμου, τον Πρώσο – γεννημένο στη Γερμανία – Καρλ Φον Κλάουσεβιτς, και, ποιητική αδεία, περιγράφει το τι προσπαθεί να κάνει ο επικεφαλής της ΑΑΔΕ με την τελευταία του απόφαση.



Βλέποντας ο Γιώργος Πιτσιλής ότι το ρολόι της παραγραφής μετρά αντίστροφα, προχωρά σε αναδιάταξη των δυνάμεων του στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής, αφαιρεί δυνάμεις από τα δευτερεύοντα μέτωπα και δίνει προτεραιότητα στις υποθέσεις που κινδυνεύουν να παραγραφούν στο τέλος του 2026 και φυσικά εμφανίζουν δημοσιονομικό ενδιαφέρον.

Σημείο επικέντρωσης των ελεγκτών οι μεταβιβάσεις ακινήτων, οι κληρονομιές, οι δωρεές και γονικές παροχές για τις οποίες λήγει στις 31/12/2026 η προθεσμία έκδοσης πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στα ακίνητα εκτός αντικειμενικού συστήματος για τα οποία δεν έχει γίνει αποδεκτή από τον φορολογούμενο η προεκτίμηση ή η προσωρινή αξία της ΔΟΥ ή του ΚΕΦΟΚ. Κι αυτό γιατί στις υποθέσεις αυτές μπορεί να χαθούν χρήματα για τα δημόσια ταμεία.

Ο…ανασχεδιασμός δυνάμεων Πιτσιλή, προβλέπει ότι τουλάχιστον 8 στις 10 φορολογικές υποθέσεις που θα ελεγχθούν φέτος θα αφορά έτη, χρήσεις ή υποχρεώσεις της τελευταίας πενταετίας, συμπεριλαμβανομένου και του έτους έκδοσης της απόφασης.

Τουλάχιστον το 75% των ελέγχων πρέπει να αφορά αρχικά τις τελευταίες τρεις χρήσεις για τις οποίες έχει λήξει η προθεσμία υποβολής δήλωσης εισοδήματος.

Η απόφαση ορίζει ότι για την επιλογή των προς έλεγχο υποθέσεων πρέπει να απουσιάζει ο «ανθρώπινος» παράγοντας. Η ΑΑΔΕ αντίθετα θα αξιοποιήσει όλο το AI οπλοστάσιο της και η προτεραιοποίηση των φακέλων θα γίνεται με αυτοματοποιημένο μοντέλο ανάλυσης κινδύνου, βάσει αντικειμενικών κριτηρίων και δεδομένων από εσωτερικές και εξωτερικές πηγές πληροφόρησης.

Κάθε υπόθεση θα λαμβάνει μοριοδότηση και θα κατατάσσεται σε φθίνουσα σειρά, ανά ελεγκτική υπηρεσία, υποδιεύθυνση ή κατηγορία φορολογουμένων.

Κατά προτεραιότητα ελέγχονται οι φάκελοι που συγκεντρώνουν τη μεγαλύτερη βαθμολογία και εξυπηρετούν τους ετήσιους στόχους του Επιχειρησιακού Σχεδίου.

Ο ανθρώπινος παράγοντας περνά σε δεύτερη μοίρα. Οι προϊστάμενοι των ελεγκτικών υπηρεσιών έχουν περιορισμένο περιθώριο παρέμβασης. Μπορούν, εντός συγκεκριμένης προθεσμίας, να αντικαταστήσουν έως και το 3% των προτεραιοποιημένων υποθέσεων ανά κατηγορία. Απαραίτητη προϋπόθεση για το bypass της αυτόματης διαδικασίας, να τεκμηριώσουν ότι συντρέχει βάσιμος λόγος άμεσου ελέγχου, όπως σοβαρότητα υπόθεσης ή αυξημένη εισπραξιμότητα.

Ανεξαρτήτως μοριοδότησης πάντως, στην πρώτη γραμμή μπαίνουν για φέτος κατηγορίες υποθέσεων με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά:

Υποθέσεις επιστροφών φόρων.

Έλεγχοι βάσει δείγματος, όπως δικαιούχοι επιστροφής ΦΠΑ ή φόρου εισοδήματος χωρίς προηγούμενο έλεγχο.

Υποθέσεις για τις οποίες έχει ήδη εκδοθεί σημείωμα διαπιστώσεων ή επίκειται η έκδοσή του.

Διασταυρωτικοί έλεγχοι ενδοκοινοτικών συναλλαγών (VIES) και πολυμερείς έλεγχοι με αλλοδαπές αρχές.

Υποθέσεις που προκύπτουν από εισαγγελικές παραγγελίες ή διαβιβάσεις από τη Διεύθυνση Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος και τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας.

Έλεγχοι συμμόρφωσης χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων με υποχρεώσεις δέουσας επιμέλειας και ανταλλαγής πληροφοριών (CRS, FATCA).

Υποθέσεις αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής κατόπιν αιτήματος.

Έλεγχοι για αμφισβήτηση ελάχιστου ετήσιου εισοδήματος.

Υποθέσεις μεταβίβασης κεφαλαίου που αντλούνται από το ηλεκτρονικό βιβλίο μεταγραφής δηλώσεων.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στις υποθέσεις των ετών 2015, 2016 και 2017, για τις οποίες προβλέπεται η έκδοση πράξεων διορθωτικού προσδιορισμού φόρου και επιβολής προστίμων με βάση συγκεκριμένα κριτήρια.



Οι έλεγχοι που εντάσσονται στην τελευταία τριετία μπορούν, εφόσον προκύπτουν καινούρια στοιχεία, να επεκταθούν και στα δύο προηγούμενα φορολογικά έτη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.