Χρηματιστήριο- ΗΠΑ: Κλείσιμο με άνοδο

Με κέρδη έκλεισε σήμερα το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, χάρη στην ώθηση που έδωσε η αισιόδοξη πρόβλεψη της Delta Air Lines για την κερδοφορία του τρίτου τριμήνου αλλά και ολόκληρου του έτους, η οποία συμπαρέσυρε ανοδικά μετοχές κι άλλων αεροπορικών εταιρειών.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 192,34 μονάδων (+0,43%), στις 44.650,64 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 19,33 μονάδων (+0,09%), στις 20.630,66 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 17,20 μονάδων (+0,27%), στις 6.280,46 μονάδες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.