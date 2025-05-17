Στην τσιμπίδα της ΑΑΔΕ ανασφάλιστα, ακινητοποιημένα και οχήματα με απλήρωτα τέλη

Σε πλήρη ενεργοποίηση τίθεται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ένα διευρυμένο σύστημα ελέγχων για τον εντοπισμό οχημάτων που κυκλοφορούν χωρίς να πληρούν βασικές υποχρεώσεις, όπως η ασφάλιση, ο περιοδικός τεχνικός έλεγχος (ΚΤΕΟ), η πληρωμή των τελών κυκλοφορίας ή η δήλωση ακινησίας. Οι παραβάτες μάλιστα που εντοπίζονται απειλούνται με πολύ υψηλά πρόστιμα που μπορεί να φτάσουν ακόμη και τα 30.000 ευρώ.

Η πρώτη φάση του επιχειρησιακού σχεδιασμού ξεκινά άμεσα και αφορά τους ιδιοκτήτες που δεν έχουν καταβάλει τα τέλη κυκλοφορίας ή έχουν δηλώσει το όχημά τους σε καθεστώς ακινησίας, το οποίο όμως φαίνεται να παραβιάζουν. Η δεύτερη φάση θα εφαρμοστεί μέσα στο καλοκαίρι και θα αφορά την πλήρη διασταύρωση στοιχείων για τον εντοπισμό ανασφάλιστων οχημάτων και οχημάτων που δεν έχουν περάσει ΚΤΕΟ.

Συνδυασμός τεχνολογίας και επιτόπιων ελέγχων

Η νέα διαδικασία βασίζεται σε ένα εκτεταμένο σύστημα ηλεκτρονικών διασταυρώσεων που αξιοποιεί πληροφορίες από διαφορετικές βάσεις δεδομένων του Δημοσίου, όπως η ΑΑΔΕ, η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και η Τροχαία. Στόχος είναι ο αυτοματοποιημένος εντοπισμός όλων των παραβάσεων, η επιβολή διοικητικών προστίμων και η αποστολή ειδοποιήσεων στους ιδιοκτήτες των οχημάτων.

Ειδικά για τα οχήματα σε δήλωση ακινησίας, ενεργοποιούνται για πρώτη φορά σε αυτή την έκταση οι κάμερες των διοδίων. Οι εταιρείες που διαχειρίζονται τα διόδια υποχρεούνται να αποστέλλουν κάθε εβδομάδα στη Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ.) κρυπτογραφημένα δεδομένα με αριθμούς κυκλοφορίας, ημερομηνίες και μοναδικούς αριθμούς διέλευσης.

Τα στοιχεία διασταυρώνονται με το μητρώο ακινητοποιημένων οχημάτων και, αν προκύψει ότι κάποιο όχημα κυκλοφορεί παράνομα, ξεκινά η διαδικασία ειδοποίησης του ιδιοκτήτη, με φωτογραφία της πινακίδας και τα πλήρη στοιχεία διέλευσης. Ο ιδιοκτήτης έχει περιθώριο 10 ημερών να παράσχει εξηγήσεις - είτε αυτοπροσώπως, είτε μέσω της πλατφόρμας myCAR, είτε με email.

Αυστηρά πρόστιμα και αφαίρεση πινακίδων

Αν ο ιδιοκτήτης δεν ανταποκριθεί ή δεν αποδείξει ότι πρόκειται για λάθος, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 10.000 ευρώ, στο οποίο προστίθεται το διπλάσιο ποσό των τελών κυκλοφορίας. Σε περίπτωση υποτροπής, το πρόστιμο τριπλασιάζεται και ανέρχεται στις 30.000 ευρώ, ενώ αφαιρείται η άδεια οδήγησης του κατόχου του οχήματος για τρία έτη.

Παράλληλα με τους ηλεκτρονικούς ελέγχους, τελωνειακές αρχές και ελεγκτές της ΑΑΔΕ πραγματοποιούν επιτόπιες επισκέψεις στα σημεία όπου έχουν δηλωθεί σταθμευμένα οχήματα σε ακινησία. Εφόσον το όχημα δεν εντοπιστεί στο σημείο, η ακινησία αίρεται αυτοδικαίως και επιβάλλονται τα αντίστοιχα διοικητικά πρόστιμα.

Διασταυρώσεις για ανασφάλιστα και ΚΤΕΟ από το καλοκαίρι

Μέσα στο καλοκαίρι, θα τεθεί σε εφαρμογή και η νέα πλατφόρμα που θα πραγματοποιεί διασταυρώσεις για ανασφάλιστα οχήματα και οχήματα που δεν έχουν περάσει ΚΤΕΟ. Η διαδικασία θα επαναλαμβάνεται δύο φορές τον χρόνο, μέσω αυτοματοποιημένων ελέγχων.

Οι κυρώσεις για παραβάτες είναι αυστηρές:

• Ανασφάλιστα οχήματα: Πρόστιμα από 250 ευρώ για δίκυκλα, 500 ευρώ για επιβατικά, και έως 1.000 ευρώ για λεωφορεία και φορτηγά δημόσιας χρήσης. Αν προκύπτει και οφειλή τελών κυκλοφορίας άνω του ενός έτους, επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με τα τέλη, πλέον της οφειλής.

• Μη διενέργεια ΚΤΕΟ: Πρόστιμο 400 ευρώ.

Σε περίπτωση υποτροπής, τα πρόστιμα διπλασιάζονται, ενώ αφαιρούνται οι πινακίδες και η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος. Αυτά επιστρέφονται μόνο με την προσκόμιση των απαραίτητων εγγράφων (συμβόλαιο ασφάλισης, δελτίο τεχνικού ελέγχου ή απόδειξη πληρωμής τελών), καθώς και την εξόφληση των προστίμων.

Δεύτερος έλεγχος συμμόρφωσης

Ο νόμος προβλέπει ότι τρεις μήνες μετά την αποστολή της πρώτης ειδοποίησης, πραγματοποιείται υποχρεωτικά δεύτερος ηλεκτρονικός έλεγχος για να διαπιστωθεί αν ο ιδιοκτήτης συμμορφώθηκε. Αν η παράβαση εξακολουθεί να υφίσταται, η υπόθεση προωθείται στην αστυνομική αρχή του τόπου κατοικίας του ιδιοκτήτη, η οποία προχωρά στην άμεση αφαίρεση πινακίδων και άδειας κυκλοφορίας και τα διαβιβάζει στην αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών.

Εκτεταμένο δίκτυο ελέγχων και διασταυρώσεων

Η συνολική αυτή προσπάθεια της ΑΑΔΕ συνιστά μία από τις πιο εκτεταμένες παρεμβάσεις για την πάταξη φαινομένων φοροδιαφυγής και παραβατικότητας στον τομέα των οχημάτων. Το νέο σύστημα αξιοποιεί πλήρως τα ψηφιακά εργαλεία της δημόσιας διοίκησης και συνδυάζει τεχνολογία, επιτόπιο έλεγχο και διαλειτουργικότητα των βάσεων δεδομένων.

Η αυστηρή επιβολή της νομοθεσίας αποσκοπεί στην ενίσχυση της διαφάνειας, της ισονομίας και -κυρίως- της οδικής ασφάλειας, καθώς και στη διασφάλιση των δημοσίων εσόδων που σχετίζονται με την κυκλοφορία των οχημάτων.

