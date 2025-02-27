Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Την Παρασκευή η καταβολή των κοινωνικών επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ

Αύριο θα καταβληθούν στους δικαιούχους τα κοινωνικά επιδόματα για τον μήνα Φεβρουάριο, συνολικού ύψους 180.980.432 ευρώ

Χρήματα

Αύριο, 28 Φεβρουαρίου, θα καταβληθούν στους δικαιούχους τα κοινωνικά επιδόματα για τον μήνα Φεβρουάριο, συνολικού ύψους 180.980.432 ευρώ, σύμφωνα με το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και τον ΟΠΕΚΑ.

Συγκεκριμένα θα καταβληθούν:

  • Επίδομα Στέγασης: δικαιούχοι 192.380 – 23.248.877 ευρώ
  • Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: δικαιούχοι 163.879 – 37.466.526 ευρώ
  • Αναπηρικά: δικαιούχοι 192.774 – 87.409.071 ευρώ
  • Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής: δικαιούχοι 535 – 196.427 ευρώ
  • Επίδομα Ομογενών: δικαιούχοι 5.295 – 186.419 ευρώ
  • Επίδομα Ανασφαλίστων Υπερηλίκων, ν. 1296/1982: δικαιούχοι 13.568 – 5.217.654 ευρώ
  • Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων: δικαιούχοι 20.661 – 8.522.080 ευρώ
  • Έξοδα Κηδείας: δικαιούχοι 77 – 61.440 ευρώ
  • Επίδομα Γέννησης: δικαιούχοι 10.174 – 13.375.550 ευρώ
  • Επίδομα Ορεινών και μειονεκτικών περιοχών: δικαιούχοι 8 – 3.600 ευρώ
  • Κόκκινα Δάνεια: δικαιούχοι 2.879 – 248.981 ευρώ
  • Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές: δικαιούχοι 21- 21.000 ευρώ
  • Ευάλωτοι οφειλέτες: δικαιούχοι 260 – 27.982 ευρώ
  • Επίδομα Αναδοχής: δικαιούχοι 604 – 463.389 ευρώ
  • Πρόγραμμα Προσωπικού βοηθού: δικαιούχοι 1.742– 1.377.821 ευρώ
  • Επίδομα Αλληλεγγύης για την Ελληνική μειονότητα Αλβανίας: δικαιούχοι 13.440 – 3.153.615 ευρώ.

Σύνολο δικαιούχων: 618.297

Σύνολο καταβολών: 180.980.432

Στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τα επιδόματα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ΟΠΕΚΑ συντάξεις Επιδόματα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
24 0 Bookmark