Αύριο, 28 Φεβρουαρίου, θα καταβληθούν στους δικαιούχους τα κοινωνικά επιδόματα για τον μήνα Φεβρουάριο, συνολικού ύψους 180.980.432 ευρώ, σύμφωνα με το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και τον ΟΠΕΚΑ.

Συγκεκριμένα θα καταβληθούν:

Επίδομα Στέγασης: δικαιούχοι 192.380 – 23.248.877 ευρώ

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: δικαιούχοι 163.879 – 37.466.526 ευρώ

Αναπηρικά: δικαιούχοι 192.774 – 87.409.071 ευρώ

Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής: δικαιούχοι 535 – 196.427 ευρώ

Επίδομα Ομογενών: δικαιούχοι 5.295 – 186.419 ευρώ

Επίδομα Ανασφαλίστων Υπερηλίκων, ν. 1296/1982: δικαιούχοι 13.568 – 5.217.654 ευρώ

Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων: δικαιούχοι 20.661 – 8.522.080 ευρώ

Έξοδα Κηδείας: δικαιούχοι 77 – 61.440 ευρώ

Επίδομα Γέννησης: δικαιούχοι 10.174 – 13.375.550 ευρώ

Επίδομα Ορεινών και μειονεκτικών περιοχών: δικαιούχοι 8 – 3.600 ευρώ

Κόκκινα Δάνεια: δικαιούχοι 2.879 – 248.981 ευρώ

Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές: δικαιούχοι 21- 21.000 ευρώ

Ευάλωτοι οφειλέτες: δικαιούχοι 260 – 27.982 ευρώ

Επίδομα Αναδοχής: δικαιούχοι 604 – 463.389 ευρώ

Πρόγραμμα Προσωπικού βοηθού: δικαιούχοι 1.742– 1.377.821 ευρώ

Επίδομα Αλληλεγγύης για την Ελληνική μειονότητα Αλβανίας: δικαιούχοι 13.440 – 3.153.615 ευρώ.

Σύνολο δικαιούχων: 618.297

Σύνολο καταβολών: 180.980.432

Στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τα επιδόματα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

