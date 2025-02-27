Χρονικό περιορισμό στις προσφορές τύπου «1+1» θα περιλαμβάνει, σύμφωνα με πληροφορίες, ο «Κώδικας Δεοντολογίας για ανακοινώσεις μείωσης της τιμής (ιδίως σε προσφορές/εκπτώσεις/προωθητικές ενέργειες)» που θα εφαρμοστεί στα σούπερ μάρκετ από τα μέσα Μαρτίου.

Όπως αναφέρει η «Καθημερινή», ο νέος αυτός περιορισμός, σε συνδυασμό με όλες τις άλλες ρυθμίσεις που περιλαμβάνει ο κώδικας, εκτιμάται ότι θα βάλει φρένο στις πλασματικές προσφορές, οι οποίες λειτουργούν τόσο εις βάρος του καταναλωτή, όσο και εις βάρος του υγιούς ανταγωνισμού. Ο εμπλουτισμένος Κώδικας Δεοντολογίας (σημειωτέον, στο υπόλοιπο λιανεμπόριο εφαρμόζεται ήδη) θα ανακοινωθεί από το υπουργείο Ανάπτυξης την Πέμπτη 6 Μαρτίου. Θα ακολουθήσει δεκαήμερο ενημέρωσης και εξοικείωσης της αγοράς και από τη Δευτέρα 17 Μαρτίου θα ξεκινήσουν εντατικοί έλεγχοι από τις αρμόδιες υπηρεσίες για την εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες, οι προσφορές τύπου «1+1» θα επιτρέπονται για τον κάθε κωδικό για διάστημα έως 3 μηνών, καθώς κρίθηκε ότι η πολύμηνη προσφορά αυτού του τύπου συνιστά στην πραγματικότητα μείωση τιμής και όχι προσφορά που λειτουργεί ως κράχτης για τον καταναλωτή. Επιπλέον, την περίπτωση που γίνονται προσφορές τύπου «1+1» θα πρέπει ο ίδιος κωδικός να διατίθεται απαραιτήτως στο κατάστημα δίπλα στην προσφορά ως μονή συσκευασία. Ανάλογος χρονικός περιορισμός θα υπάρχει, σύμφωνα με πληροφορίες, και για τις προσφορές που εμφανίζονται ως μόνιμη έκπτωση (προϊόντα με sticker), διότι και σε αυτήν την περίπτωση υπάρχει στην πραγματικότητα μόνιμη μείωση τιμής.

Με αυτόν τον τρόπο εκτιμάται ότι θα επιτευχθεί η απαιτούμενη διαφάνεια στις προωθητικές ενέργειες, με τον καταναλωτή να μπορεί να επιλέγει ελεύθερα έχοντας μπροστά του όλες τις επιλογές ανάλογα με τις ανάγκες του και την οικονομική του κατάσταση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.