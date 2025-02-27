Σε επίπεδα αντίστοιχα ή χαμηλότερα από τα περυσινά κινούνται οι τιμές των κατεψυγμένων προϊόντων με υψηλή ζήτηση κατά τη διάρκεια της Σαρακοστής, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Ανάπτυξης.

Τους τελευταίους μήνες ο πληθωρισμός τροφίμων στην Ελλάδα κινείται γύρω από το μηδέν (π.χ. τον Ιανουάριο του 2025 ήταν -0,5%) και είναι - σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Eurostat- ο χαμηλότερος στην Ευρωζώνη, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Σε ό,τι αφορά στις τιμές των κατεψυγμένων προϊόντων με υψηλή ζήτηση κατά τη διάρκεια της Σαρακοστής, που αφορούν πρωτίστως τα ευάλωτα οικονομικά νοικοκυριά, αυτές κινούνται σε επίπεδα αντίστοιχα ή χαμηλότερα από τα περυσινά.

Ενδεικτικά, σύμφωνα με τα τελευταία επίσημα στοιχεία της Eurostat:

Κατεψυγμένα ψάρια (π.χ. βακαλάος): -3,1%.

Κατεψυγμένα θαλασσινά (π.χ. γαρίδες, μύδια, καλαμάρια): -9,5%.

Ψωμί (π.χ. λαγάνες): +0,2%.

Άλλα προϊόντα τροφίμων (π.χ. χαλβάς, αλοιφές, κ.λπ.): 0,0%.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Γενική Γραμματεία Εμπορίου του υπουργείου Ανάπτυξης προτρέπει τους καταναλωτές, ιδιαίτερα τους πιο ευάλωτους οικονομικά, να κάνουν προσεκτική έρευνα αγοράς ώστε να αποφύγουν την αγορά προϊόντων που προσφέρονται σε αδικαιολόγητα υψηλές τιμές και να προστατεύσουν την αγοραστική δύναμή τους.

Παράλληλα, οι ελεγκτικές υπηρεσίες του υπουργείου Ανάπτυξης θα συνεχίσουν να διενεργούν ενδελεχείς ελέγχους στην αγορά και να επιβάλλουν υψηλά πρόστιμα όπου παρατηρούνται παραβάσεις της αγορανομικής ή της καταναλωτικής νομοθεσίας.

