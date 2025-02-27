Παρατείνεται η προθεσμία για την υποβολή νέας αίτησης των δικαιούχων του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος για τους κατοίκους των δήμων Ιητών, Θήρας και Αμοργού της Περιφέρειας του Νοτίου Αιγαίου, με απόφαση που υπέγραψε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Σοφία Ζαχαράκη, συνολικής δαπάνης 5 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, στην κοινή Υπουργική Απόφαση που υπογράφεται και από τον υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Θάνο Πετραλιά, προβλέπεται παράταση της ισχύος των εγκριτικών αποφάσεων του ΕΕΕ για 1 μήνα για τους δικαιούχους που πρέπει να υποβάλλουν νέα αίτηση τον Μάρτιο 2025 και για 2 μήνες για τους δικαιούχους που πρέπει να υποβάλουν νέα αίτηση τον Φεβρουάριο 2025.

Η παράταση δεν ισχύει εάν ο δικαιούχος δεν οφείλει να υποβάλει νέα αίτηση μέσα στο Φεβρουάριο ή τον Μάρτιο του 2025.

Πηγή: skai.gr

