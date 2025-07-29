Λογαριασμός
ΟΠΕΚΑ: Στις 31/7 η καταβολή επιδομάτων για τον Ιούλιο

Τα επιδόματα που θα καταβληθούν από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ανέρχονται σε 281.414.240 ευρώ για 1.103.979 δικαιούχους

Επιδόματα

Το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, με τον εποπτευόμενο Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), ενημερώνουν ότι την Πέμπτη 31/7/2025, θα καταβληθούν τα επιδόματα για τον μήνα Ιούλιο, συνολικού ύψους 281.414.240 ευρώ σε 1.103.979 δικαιούχους.

Ειδικότερα, τα επιδόματα που θα καταβληθούν είναι τα εξής:

● Επίδομα Παιδιού: 488.735  δικαιούχοι -  98.332.910 ευρώ

● Επίδομα Στέγασης: 190.999 δικαιούχοι - 22.954.078 ευρώ

● Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: 158.321 δικαιούχοι -36.376.525 ευρώ

● Αναπηρικά: 197.141 δικαιούχοι - 91.779.773 ευρώ

● Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής: 543 δικαιούχοι -193.287 ευρώ

● Επίδομα Ομογενών: 5.168 δικαιούχοι -182.059 ευρώ

● Επίδομα Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, ν. 1296/1982: 12.979 δικαιούχοι - 4.992.449 ευρώ

● Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων: 21.869 δικαιούχοι -9.329.602 ευρώ

● Έξοδα Κηδείας: 88 δικαιούχοι - 69.644 ευρώ

● Επίδομα Γέννησης: 8.892 δικαιούχοι - 11.679.900 ευρώ

● Επίδομα Ορεινών και μειονεκτικών περιοχών: 17 δικαιούχοι - 8.700 ευρώ

● Κόκκινα Δάνεια: 2.530 δικαιούχοι - 223.791 ευρώ

● Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές: 21 δικαιούχοι - 21.000 ευρώ

● Ευάλωτοι Οφειλέτες: 313 δικαιούχοι -34.636 ευρώ

● Επίδομα  Αναδοχής: 588 δικαιούχοι - 472.535 ευρώ

● Πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού: 2.033 δικαιούχοι - 1.548.019 ευρώ

● Επίδομα  Αλληλεγγύης για την Ελληνική μειονότητα Αλβανίας: 13.735 δικαιούχοι 3.203.475 ευρώ

● Επαγγελματίας Ανάδοχος: 7 δικαιούχοι - 11.857 ευρώ

Το σύνολο δικαιούχων, σύμφωνα με το ΥΚΟΙΣΟ, ανέρχεται σε 1.103.979 και το σύνολο καταβολών στις 281.414.240 ευρώ.

Υπενθυμίζεται, ότι τα επιδόματα: Α21-Επίδομα Παιδιού, το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και τα επιδόματα Γέννησης και Αναδοχής καταβάλλονται μέσω προπληρωμένων καρτών.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα επιδόματα και τους δικαιούχους, στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ: https://opeka.gr/.

