Το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, με τον εποπτευόμενο Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), ενημερώνουν ότι την Πέμπτη 31/7/2025, θα καταβληθούν τα επιδόματα για τον μήνα Ιούλιο, συνολικού ύψους 281.414.240 ευρώ σε 1.103.979 δικαιούχους.

Ειδικότερα, τα επιδόματα που θα καταβληθούν είναι τα εξής:

● Επίδομα Παιδιού: 488.735 δικαιούχοι - 98.332.910 ευρώ

● Επίδομα Στέγασης: 190.999 δικαιούχοι - 22.954.078 ευρώ

● Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: 158.321 δικαιούχοι -36.376.525 ευρώ

● Αναπηρικά: 197.141 δικαιούχοι - 91.779.773 ευρώ

● Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής: 543 δικαιούχοι -193.287 ευρώ

● Επίδομα Ομογενών: 5.168 δικαιούχοι -182.059 ευρώ

● Επίδομα Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, ν. 1296/1982: 12.979 δικαιούχοι - 4.992.449 ευρώ

● Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων: 21.869 δικαιούχοι -9.329.602 ευρώ

● Έξοδα Κηδείας: 88 δικαιούχοι - 69.644 ευρώ

● Επίδομα Γέννησης: 8.892 δικαιούχοι - 11.679.900 ευρώ

● Επίδομα Ορεινών και μειονεκτικών περιοχών: 17 δικαιούχοι - 8.700 ευρώ

● Κόκκινα Δάνεια: 2.530 δικαιούχοι - 223.791 ευρώ

● Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές: 21 δικαιούχοι - 21.000 ευρώ

● Ευάλωτοι Οφειλέτες: 313 δικαιούχοι -34.636 ευρώ

● Επίδομα Αναδοχής: 588 δικαιούχοι - 472.535 ευρώ

● Πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού: 2.033 δικαιούχοι - 1.548.019 ευρώ

● Επίδομα Αλληλεγγύης για την Ελληνική μειονότητα Αλβανίας: 13.735 δικαιούχοι 3.203.475 ευρώ

● Επαγγελματίας Ανάδοχος: 7 δικαιούχοι - 11.857 ευρώ

Το σύνολο δικαιούχων, σύμφωνα με το ΥΚΟΙΣΟ, ανέρχεται σε 1.103.979 και το σύνολο καταβολών στις 281.414.240 ευρώ.

Υπενθυμίζεται, ότι τα επιδόματα: Α21-Επίδομα Παιδιού, το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και τα επιδόματα Γέννησης και Αναδοχής καταβάλλονται μέσω προπληρωμένων καρτών.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα επιδόματα και τους δικαιούχους, στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ: https://opeka.gr/.

Πηγή: skai.gr

