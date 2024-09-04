ΟΠΑΠ: Ισχυρές επιδόσεις στο β΄ τρίμηνο του 2024 και υψηλό προμέρισμα για τους μετόχους

Ισχυρές επιδόσεις κατέγραψε ο ΟΠΑΠ κατά το β΄ τρίμηνο του 2024, όπως σημείωσε η διοίκηση της εταιρείας, κατά την παρουσίαση των οικονομικών αποτελεσμάτων σε αναλυτές. Οι επιδόσεις της εταιρείας επωφελήθηκαν από τη δυναμική ανάπτυξη του online καναλιού και τη σημαντική συνεισφορά του retail δικτύου, με οδηγό τη δραστηριότητα αθλητικού στοιχηματισμού, που ενισχύθηκε κατά τη διάρκεια του Euro 2024.

Ειδικότερα, κατά το β΄ τρίμηνο του 2024, τα καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) ανήλθαν στα €532,8 εκατ. (+7% ετησίως), τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα €183,4 εκατ. (+3% ετησίως), ενώ τα καθαρά κέρδη έφτασαν στα €118,2 εκατ. (+11,1% ετησίως).

Σε επίπεδο α΄ εξαμήνου, τα GGR διαμορφώθηκαν στα €1.082,5 εκατ. (+5,6% ετησίως), ενώ τα EBITDA ανήλθαν στα €373,3 εκατ. και τα καθαρά κέρδη στα €231,6 εκατ. (+3,2% ετησίως).

Στο πλαίσιο αυτό και δεδομένης της ισχυρής ταμειακής θέσης της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΠΑΠ αποφάσισε τη διανομή προμερίσματος ύψους €0,60 ανά μετοχή, με ημερομηνία αποκοπής την 4η Νοεμβρίου 2024. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΠΑΠ, Jan Karas, στάθηκε στη σταθερή δέσμευση του ΟΠΑΠ για την ανταμοιβή των μετόχων του.

Επίσης, ο κύριος Karas έκανε ειδική μνεία στη σύμβαση παραχώρησης μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της ΟΠΑΠ Κύπρου, βάσει της οποίας, η εταιρεία θα κατέχει το αποκλειστικό δικαίωμα διοργάνωσης καθορισμών τυχερών παιγνίων, για μια περίοδο 15 ετών. Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά, η σύμβαση αυτή επεκτείνει περαιτέρω τη σημαντική παρουσία και το διαχρονικό αποτύπωμα του ΟΠΑΠ στην κυπριακή αγορά.

Σημαντική πρόοδος στις retail δραστηριότητες

Κατά τη διάρκεια του β΄ τριμήνου, ο ΟΠΑΠ υλοποίησε με επιτυχία μια σειρά στρατηγικών πρωτοβουλιών για το retail δίκτυο, με γνώμονα την προσφορά μιας αναβαθμισμένης και ψηφιακής εμπειρίας διασκέδασης.

Κατά τη διάρκεια του Euro 2024, βελτιώθηκε σημαντικά η παικτική εμπειρία του Πάμε Στοίχημα, χάρη στις ανανεωμένες λειτουργίες bet builder και cash out, που οδήγησαν σε μεγαλύτερη αλληλεπίδραση με τους πελάτες. Ταυτόχρονα, τα καταστήματα ΟΠΑΠ αναδείχθηκαν στους απόλυτους προορισμούς για το μεγάλο αθλητικό γεγονός, με τη διοργάνωση χιλιάδων events για τους φιλάθλους, σε όλη τη χώρα.

Επίσης, το Eurojackpot συνέχισε την ανοδική πορεία του, παίζοντας βασικό ρόλο στον συνολικό μετασχηματισμό του χαρτοφυλακίου των παιχνιδιών κλήρωσης. Ταυτόχρονα, ενισχυμένες ήταν και οι επιδόσεις των ανανεωμένων ΛΟΤΤΟ και ΤΖΟΚΕΡ, με τη διοίκηση της εταιρείας να εκφράζει την αισιοδοξία της για τις μελλοντικές επιδόσεις των παιχνιδιών κλήρωσης συνολικά.

Επιπλέον, εμπλουτίστηκε ακόμη περισσότερο το χαρτοφυλάκιο των παιχνιδιών του ΟΠΑΠ, με νέες επιλογές στο ΚΙΝΟ (π.χ. ΚΙΝΟ Παρά 1) και ένα νέο virtual προϊόν NBA, ενώ εισήχθησαν τα τοπικά τζακ-ποτ στα καταστήματα PLAY και συνεχίστηκε δυναμικά η ανανέωση του στόλου των παιγνιομηχανημάτων (VLTs).

Δυναμική ανάπτυξη στο online κανάλι

Οι online δραστηριότητες του ΟΠΑΠ συνέχισαν να καταγράφουν ισχυρές επιδόσεις κατά το β΄ τρίμηνο του 2024, με το online στοίχημα να ενισχύεται σημαντικά λόγω του Euro 2024.

Η πρόσφατα αναβαθμισμένη πλατφόρμα του Pamestoixima.gr ανταποκρίθηκε πλήρως στις απαιτήσεις και τις προσδοκίες των πελατών, χάρη στα νέα, καινοτόμα στοιχεία και λειτουργίες της. Το γεγονός αυτό οδήγησε σε αύξηση της βάσης των ενεργών πελατών, με τη διοίκηση της εταιρείας να προσβλέπει στην αξιοποίηση αυτή της επιτυχίας κατά τη διάρκεια της νέας αθλητικής σεζόν, που ξεκίνησε πριν λίγες ημέρες.

Παράλληλα, σημαντική ήταν η ενίσχυση των επιδόσεων του Opaponline.gr, της διαδικτυακής πλατφόρμας αριθμοπαιχνιδιών της εταιρείας, καθώς και των παιχνιδιών online casino. Μάλιστα, κατά το β’ τρίμηνο του 2024, ο ΟΠΑΠ προχώρησε στην αναβάθμιση των δωρεάν online παιχνιδιών που προσφέρει, γεγονός που ενίσχυσε την αλληλεπίδραση με τους πελάτες και αναβάθμιση την online εμπειρία διασκέδασης τους. Ταυτόχρονα, εμπλουτίστηκε περαιτέρω το χαρτοφυλάκιο των παιχνιδιών online casino, με παιχνίδια από δημοφιλείς παρόχους και αποκλειστικά branded παιχνίδια για τον ΟΠΑΠ.

