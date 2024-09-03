ΟΠΑΠ: Κέρδη 231,6 εκατ. ευρώ στο α' εξάμηνο - Προμέρισμα €0,60 ανά μετοχή

Αύξηση των εσόδων ανακοίνωσε ο ΟΠΑΠ για το α' εξάμηνο του έτους, με τον Οργανισμό να προχωράει στη διανομή προμερίσματος ύψους €0,60 ανά μετοχή στους μετόχους του, με ημερομηνία αποκοπής την 4η Νοεμβρίου 2024.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, τα καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) στο α’ εξάμηνο διαμορφώθηκαν στα €1,083 δισ. ευρώ, έναντι €1,026 δισ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2023, αυξημένα κατά 5,6% σε ετήσια βάση, ενώ τα GGR το β’ τρίμηνο 2024 ανήλθαν σε €532,8 εκατ., αυξημένα κατά 7,0% σε ετήσια βάση, ως συνέπεια των αξιοσημείωτων επιδόσεων του online, το οποίο είχε σχεδόν 30% συνεισφορά στα έσοδα του Ομίλου, και της συμβολής της επίγειας δραστηριότητας (retail). Τα GGR ευνοήθηκαν επίσης από τις δημοφιλείς αθλητικές διοργανώσεις στο τέλος του τριμήνου, οδηγώντας τη δέσμευση των πελατών σε υψηλότερα επίπεδα.

Το μικτό κέρδος (από παιχνίδια) το α’ εξάμηνο 2024 αυξήθηκε κατά 6,6% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκε σε €450,6 εκατ. (α’ εξάμηνο 2023: €422,6 εκατ.), λόγω της αύξησης των GGR σε συνδυασμό με τα υψηλά περιθώρια κέρδους. Το β’ τρίμηνο 2024 το μικτό κέρδος (από παιχνίδια) διαμορφώθηκε σε €223,9 εκατ. (β’ τρίμηνο 2023: €204,6 εκατ.), αυξημένο κατά 9,5% σε ετήσια βάση.

Τα λειτουργικά έξοδα α’ εξαμήνου 2024 ανήλθαν στα €213,9 εκατ. έναντι €184,4 εκατ. το α’ εξάμηνο 2023, αυξημένα κατά 16,0% σε ετήσια βάση. Τα λειτουργικά έξοδα β’ τριμήνου 2024 ανήλθαν σε €108,5 εκατ., αυξημένα κατά 13,6% σε ετήσια βάση, προκειμένου να υποστηρίξουν τις διευρυμένες δραστηριότητες και τη διαφημιστική προβολή του Euro’24 εν μέσω πληθωριστικών πιέσεων και ανταγωνιστικού διαδικτυακού τοπίου.

Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) το α’ εξάμηνο 2024 διαμορφώθηκαν οριακά χαμηλότερα κατά 0,2% σε ετήσια βάση στα €373,7 εκατ. (α’ εξάμηνο 2023: €374,4 εκατ.) ή αυξημένα κατά 0,1% σε επαναλαμβανόμενη βάση. Τα EBITDA το β’ τρίμηνο 2024 ανέστρεψαν τις ασθενέστερες επιδόσεις του πρώτου τριμήνου και αυξήθηκαν κατά 3,0% σε ετήσια βάση στα €183,4 εκατ. (β’ τρίμηνο 2023: €178,0 εκατ.), λόγω των αυξημένων εσόδων.

Tα καθαρά κέρδη το α’ εξάμηνο 2024 διαμορφώθηκαν στα €231,6 εκατ. (α’ εξάμηνο 2023: €224,4 εκατ.), σημειώνοντας αύξηση 3,2% σε ετήσια βάση (ή μείωση 1,6% σε επαναλαμβανόμενη βάση). Τα καθαρά κέρδη το β’ τρίμηνο 2024 ανήλθαν σε €118,2 εκ. (β’ τρίμηνο 2023: €106,4εκ.), αυξημένα κατά 11,1% σε ετήσια βάση (ή μειωμένα κατά 0,8% σε επαναλαμβανόμενη βάση), κυρίως λόγω εφάπαξ χρηματοοικονομικών εσόδων που σχετίζονται με τη σύμβαση παραχώρησης της ΟΠΑΠ Κύπρου.

Τέλος, σημειώνεται πως ισχυρή παραμένει η ταμειακή θέση του ΟΠΑΠ, με καθαρό δανεισμό στα €193,1 εκατ., και δείκτη Καθαρού Δανεισμού / LTM EBITDA

στο 0,26x (0,30x συμπεριλαμβανομένων των μισθώσεων), ενώ σε τροχιά υλοποίησης παραμένουν και οι στόχοι του 2024.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΠΑΠ κ. Jan Karas, δήλωσε: «Μετά από ένα δυναμικό ξεκίνημα στη χρονιά, το β’ τρίμηνο του 2024 ήταν άλλο ένα ισχυρό τρίμηνο, με θετικά αποτελέσματα για τον ΟΠΑΠ και οδηγό κυρίως τη δραστηριότητα αθλητικού στοιχηματισμού, η οποία ενισχύθηκε σημαντικά κατά τη διάρκεια του Euro 2024. Το Eurojackpot, το νέο παιχνίδι μας, συνέχισε την ανοδική πορεία του, παίζοντας βασικό ρόλο στο συνολικό μετασχηματισμό του χαρτοφυλακίου των παιχνιδιών κλήρωσης. Επίσης, εμπλουτίσαμε το χαρτοφυλάκιο των virtual παιχνιδιών μας με ένα νέο προϊόν NBA, ενώ εισαγάγαμε τοπικά τζακ- ποτ στα καταστήματα Play. Επιπλέον, η διείσδυση των online παιχνιδιών μας αυξήθηκε σε επίπεδα ρεκόρ, γεγονός που αντανακλά την επιτυχή υλοποίηση της διττής στρατηγικής μας σε αυτήν την αγορά.

Στο πλαίσιο αυτό και βάσει της σταθερής δέσμευσής μας για την ανταμοιβή των μετόχων μας, είμαστε στην ευχάριστη θέση να προτείνουμε τη διανομή προμερίσματος ύψους €0,60 ανά μετοχή.

Κοιτώντας μπροστά, είμαστε αισιόδοξοι ότι ο ΟΠΑΠ είναι κατάλληλα τοποθετημένος ώστε να πετύχει τους οικονομικούς και στρατηγικούς στόχους του για τη χρήση του 2024, να ανταποκριθεί στις προτεραιότητές του στους τομείς της βιωσιμότητας και της κοινωνικής υπευθυνότητας και να συνεχίσει να προσφέρει απτή αξία σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.»



