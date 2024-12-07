Του Βαγγέλη Δουράκη

On line πρόσβαση σε πραγματικό χρόνο σε τραπεζικούς λογαριασμούς αποκτά η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων: Βάσει σχεδίου που ήδη υλοποιείται, είναι θέμα χρόνου η Εφορία να αποκτήσει άμεση πρόσβαση σε όλες τις τραπεζικές καταθέσεις αλλά και τις συναλλαγές που διενεργούν οι πολίτες. Η ΑΑΔΕ βέβαια έχει ήδη τη δυνατότητα σε περίπτωση ελέγχου να λάβει στοιχεία για τραπεζικούς λογαριασμούς εντός διαστήματος 2 ημερών, μέσω του συστήματος BANCAPP.

Όμως, με την αξιοποίηση και νέων «εργαλείων» η Εφορία ευελπιστεί πως θα έχει on line πρόσβαση σε καταθέσεις σε πραγματικό χρόνο.

Ποιο είναι το σχέδιο της ΑΑΔΕ

Για την online διασύνδεση με τις τράπεζες το σχέδιο της ΑΑΔΕ προβλέπει τις ακόλουθες 3 δράσεις:

- Αναθεώρηση και αναβάθμιση της συνεργασίας με το χρηματοπιστωτικό σύστημα για την τυποποίηση, αυτοματοποίηση και επέκταση των διαδικασιών ανταλλαγής δεδομένων.

- Ηλεκτρονική διασύνδεση με το χρηματοπιστωτικό σύστημα για τη συλλογή, επεξεργασία και αξιοποίηση των στοιχείων των τραπεζικών λογαριασμών για σκοπούς ελέγχου και λήψης μέτρων.

- Αντικατάσταση των βασικών ψηφιακών συστημάτων και επέκταση της λειτουργικότητας της παροχής υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής μηχανισμών για τη διαλειτουργικότητα των πληροφοριακών συστημάτων της ΑΑΔΕ με τα συστήματα τραπεζικών πληροφοριών.

Είναι χαρακτηριστικό ότι η διασύνδεση ΑΑΔΕ και τραπεζών έχει ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης και το πρόγραμμα Ελλάδα 2.0 και όπως εξηγούν στην ΑΑΔΕ, η μεταρρύθμιση στοχεύει στην αναβάθμιση των ψηφιακών της υποδομών, ώστε να είναι αποτελεσματικότερη η αξιοποίηση του μεγάλου όγκου δεδομένων που διαθέτει, καθώς και η παρακολούθηση των οικονομικών συναλλαγών.

Πώς η Εφορία αντλεί σήμερα στοιχεία από τις Τράπεζες

Πρόσβαση στις τράπεζες έχει και σήμερα η ΑΑΔΕ μέσω διαφόρων συστημάτων που διαθέτει, με κυριότερο το «Σύστημα Αυτοματοποιημένου Ελέγχου Προσαύξησης

Περιουσίας» ή BANCAPP το οποίο συλλέγει και αξιοποιεί δεδομένα του αρχείου χρηματοπιστωτικών προϊόντων και αναλυτικών χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, των κινήσεων τραπεζικών λογαριασμών, λογαριασμών πληρωμών και λοιπών χρηματοοικονομικών προϊόντων και αναλυτικών χρηματοπιστωτικών συναλλαγών των ΑΦΜ για τα οποία έχει εκδοθεί εντολή ελέγχου στο ΟΠΣ ELENXIS.

Ο έλεγχος αφορά τόσο σε καταθέσεις, ρέπος, ασφαλιστικά προϊόντα, παράγωγα, μετοχές όσο και σε δάνεια και σε θυρίδες.

Όμως η ΑΑΔΕ, επιδιώκει πιο άμεση πρόσβαση, για να αποφεύγονται καθυστερήσεις, οι οποίες μπορεί να αποβούν καθοριστικές για την αποτελεσματικότητα του ελέγχου.

Με το BANCAPP, οι τράπεζες υποχρεούνται να απαντήσουν και να αποστείλουν τα στοιχεία εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών, με εξαίρεση στις περιπτώσεις που το αίτημα καταλαμβάνει ελεγχόμενο διάστημα μεγαλύτερο των πέντε ετών οπότε και η αποστολή των αιτούμενων αρχείων διενεργείται εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών.

Ποιες συναλλαγές μπαίνουν στο μικροσκόπιο των ελεγκτικών αρχών

Οι τράπεζες υποχρεούνται να κοινοποιούν στην ΑΑΔΕ στοιχεία για όλο το φάσμα των συναλλαγών των πελατών τους και συγκεκριμένα θα αποστέλλουν στοιχεία, εφόσον υπάρχουν, για τις ακόλουθες κατηγορίες:

- Καταθετικός λογαριασμός πρώτης ζήτησης

- Καταθετικός προθεσμιακός λογαριασμός

- Χορηγητικός λογαριασμός

- Επενδυτικός λογαριασμός (παντός είδους χαρτοφυλάκια επενδυτικών προϊόντων και αξιογράφων, όπως αμοιβαία κεφάλαια, ομόλογα, μετοχές, τραπεζοασφάλιστρα, παράγωγα, Repos κ.λπ.)

- Πιστωτική Κάρτα

- Τραπεζική Θυρίδα

- Λογαριασμός Πληρωμών

- Προπληρωμένη κάρτα (prepaid)

- Ηλεκτρονικό πορτοφόλι

- Άλλος λογαριασμός

- Οτιδήποτε άλλο στοιχείο που είναι συσχετισμένο με τον ΑΦΜ του ελεγχόμενου και δεν κατατάσσεται στις ανωτέρω κατηγορίες.



