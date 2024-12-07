ΗΠΑ – Χρηματιστήριο: Κλείσιμο χωρίς κατεύθυνση

Μεικτές τάσεις επικράτησαν χθες Παρασκευή στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, με φόντο τη δημοσιοποίηση θετικών στοιχείων για την αγορά εργασίας στις ΗΠΑ παρά τη μικρή αύξηση του ποσοστού ανεργίας τον Νοέμβριο.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 123,19 μονάδων (–0,28%), στις 44.642,52 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 159,05 μονάδων (+0,81%), στις 19.859,77 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 15,16 μονάδων (+0,25%), στις 6.090,27 μονάδες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.