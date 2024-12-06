Μπόχουμ: Νέο ξεκίνημα στα «ερείπια» της Opel

Σήμερα λειτουργεί ένα τεχνολογικό κέντρο με διπλάσιους εργαζόμενους.«Η καρδιά της Opel σταμάτησε να χτυπάει», είπε με παράπονο στις 5 Δεκεμβρίου του 2014 ένας εργαζόμενος της Opel στο Μπόχουμ την τελευταία ημέρα λειτουργίας του εργοστασίου. Το τέλος της αυτοκινητοβιομηχανίας με περίπου 3.000 θέσεις εργασίας στην προβληματική περιοχή του Ρουρ προκάλεσε πριν από δέκα χρόνια οργή και φόβο για το μέλλον. Σήμερα, στην περιοχή έχει δημιουργηθεί ένα επιχειρηματικό και τεχνολογικό κέντρο με υπερδιπλάσιο αριθμό εργαζομένων.



«Περίπου 6.300 άτομα εργάζονται πλέον σε επιχειρήσεις στην περιοχή. Μέχρι το 2028 ο αριθμός τους αναμένεται να φτάσει τα 13.000», λέει ο Ραλφ Μάγιερ, διευθύνων σύμβουλος της δημοτικής εταιρείας Bochum Perspektive, η οποία διαχειρίστηκε τη δομική αλλαγή στην περιοχή. «Αυτή τη στιγμή δέχομαι πολυάριθμα ερωτήματα από πόλεις που παράγουν αυτοκίνητα, όπως το Σααρλούι, το Έμντεν, το Όσναμπρυκ και το Ρύσελσχαϊμ, που θέλουν να μάθουν πώς τα έχουμε καταφέρει».

Οι αυτοκινητοβιομηχανίες περνούν κρίσηΗ μειωμένη ζήτηση για ηλεκτρικά αυτοκίνητα και ο νέος ανταγωνισμός από την Κίνα προκαλούν ανησυχία σε κατασκευαστές αυτοκινήτων όπως η Ford και η Volkswagen, καθώς και στους προμηθευτές τους. Στις 5 Δεκεμβρίου του 2014 η Opel έκλεισε. Μετά από 52 χρόνια τελείωσε μία εποχή. Μέχρι και 20.000 άνθρωποι εργάζονταν κατά καιρούς στο εργοστάσιο του Μπόχουμ, συναρμολογώντας Kadett, Manta, Astra και Zafira.Γρήγορα όμως έγιναν αλλαγές. «Στο Μπόχουμ, οι εκσκαφείς έφτασαν κυριολεκτικά την επομένη ημέρα μετά το κλείσιμο», λέει ο Ραλφ Μάγιερ. Η Opel είχε παραχωρήσει στον δήμο για ένα ευρώ μια τεράστια έκταση 70 εκταρίων, η οποία ήταν μολυσμένη από μεταλλευτικές δραστηριότητες, επίσης έδωσε ένα διψήφιο ποσό εκατομμυρίων ευρώ για την ανάπλαση της περιοχής και παραχώρησε μια εταιρεία ανάπτυξης προσωπικού. Στη συνέχεια, οι παλιές εγκαταστάσεις κατεδαφίστηκαν και το 2017 ξεκίνησαν οι εργασίες κατασκευής ενός μεγάλου κέντρου διανομής δεμάτων της DHL, με 600 υπαλλήλους. Το πανεπιστήμιο του Μπόχουμ, γνωστό σε όλη τη Γερμανία, έπαιξε επίσης σημαντικό ρόλο με τους καλά εκπαιδευμένους αποφοίτους του στην ασφάλεια της πληροφορικής. Αυτό ενθάρρυνε τη VW να εγκαταστήσει τη θυγατρική της στον τομέα της πληροφορικής, VW Infotainment, με περίπου 1.200 υπαλλήλους σήμερα. Ακόμα, μεταφέρθηκε η θυγατρική της Bosch στον τομέα της πληροφορικής, Etas, με 350 υπαλλήλους.Αγαστή συνεργασίαΗ βάση για το νέο ξεκίνημα ήταν οι σημαντικές επενδύσεις που προήλθαν όχι μόνο από την Opel, αλλά και από το κράτος. Το 2014 και το 2015, το κρατίδιο της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας προχώρησε σε χρηματοδοτήσεις ύψους περίπου 65 εκατομμυρίων ευρώ. Εξίσου σημαντικό όμως με τα χρήματα ήταν και το γεγονός ότι ο δήμος, το κράτος και το πανεπιστήμιο συνεργάστηκαν αποτελεσματικά από κοινού για αυτό το επιτυχημένο έργο που εξακολουθεί να προσελκύει εταιρείες και οργανισμούς. Το 2027, το Ινστιτούτο Max Planck σχεδιάζει να εγκαταστήσει το τμήμα του για την τεχνολογική ασφάλεια. «Τα έσοδα του Μπόχουμ από τους φόρους που επιβλήθηκαν διπλασιάστηκαν τα τελευταία δέκα χρόνια», λέει ο Ραλφ Μάγιερ. Μήπως είναι μια καλή ιδέα αναπτυξιακού μοντέλου;Επιμέλεια: Μαρία Ρηγούτσου

