Όλες οι ημερομηνίες πληρωμών συντάξεων και επιδομάτων

Του Βαγγέλη Δουράκη

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την πληρωμή των συντάξεων μηνός Αυγούστου, αλλά και για την καταβολή των ενισχύσεων του ΟΠΕΚΑ, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται και η γ’ δόση του επιδόματος τέκνων Α21. Ως γνωστόν, βάσει των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ του Σεπτέμβρη 2024, το επίδομα παιδιού (μαζί με άλλες δύο ενισχύσεις του ΟΠΕΚΑ) θα αυξανόταν σε ποσοστά που θα άγγιζαν ακόμη και το 60% για την τρίτη εισοδηματική κλίμακα.



Εντούτοις, όσοι ανέμεναν «φουσκωμένες» τις δόσεις της εν λόγω ενίσχυσης θα… απογοητευτούν. Και αυτό γιατί ούτε τώρα πρόκειται να ενεργοποιηθεί ο σχεδιασμός της Κυβέρνησης για αύξηση του επιδόματος τέκνων και μάλιστα όπως όλα δείχνουν το αρχικό πλάνο αλλάζει, με αποτέλεσμα η αναπροσαρμογή των ποσών της ενίσχυσης να παίρνει αναβολή για… αρκετά αργότερα.

Τι θα ισχύσει με την αύξηση του επιδόματος Α21

Αν και αρχικά προβλεπόταν η συγκεκριμένη «γενναία» αύξηση (έως 60%) σε όσους λάμβαναν το Α21 να γίνει στις αρχές της τρέχουσας χρονιάς, η όλη διαδικασία «φρέναρε» επειδή αυτή θα έπρεπε να συνδυαστεί με μια σειρά από «κόφτες» που επρόκειτο να «πετάξουν» χιλιάδες δικαιούχους εκτός ενισχύσεων.

Και ενώ φάνηκε πως τελικά η Κυβέρνηση θα προχωρούσε τον Ιούλιο στην καταβολή του «φουσκωμένου» επιδόματος, χωρίς μάλιστα να υιοθετήσει νέα αυστηρά κριτήρια χορήγησής του, έρχεται και νέα ανατροπή!

Σύμφωνα λοιπόν με τις σχετικές πληροφορίες, ναι μεν το σχέδιο για θέσπιση περιουσιακών κριτηρίων εγκαταλείπεται, αλλά μαζί με αυτό φεύγει από το τραπέζι και η «γενναία» αναπροσαρμογή των ποσών για τους δικαιούχους της τρίτης κλίμακας! Εξετάζονται νέες εναλλακτικές προτάσεις που θα αυξάνουν τα σχετικά ποσά… αλλά σε πιο εκλογικευμένη βάση.

Μάλιστα, όπως προκύπτει από τις ίδιες πηγές, οι τελικές ρυθμίσεις αναμένεται να περιληφθούν στο «πακέτο» μέτρων που θα ανακοινωθεί τον Σεπτέμβριο στη ΔΕΘ από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Έτσι, η γ’ δόση του επιδόματος τέκνων που είναι προγραμματισμένη να γίνει την Πέμπτη 31 Ιουλίου, θα καταβληθεί χωρίς τις πολυαναμενόμενες αυξήσεις.

Όλες οι ημερομηνίες πληρωμών συντάξεων

Όπως και να έχει την τελευταία εβδομάδα του τρέχοντος μηνός θα πληρωθούν οι συντάξεις μηνός Αυγούστου και τα λογής επιδόματα.

Συγκεκριμένα, σε …ημερομηνία «γκισέ», η αρχή γίνεται τη Δευτέρα 28 Ιουλίου 2025, με τις συντάξεις των μη μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ.

Την ίδια ημέρα καταβάλλονται επίσης οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον ν. 4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (συνταξιούχων μισθωτών & μη μισθωτών από 1/1/2017 και έπειτα).

Πληρωμές θα γίνουν και για τις επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (μη μισθωτών και μισθωτών).

Τα ποσά αυτά θα πιστωθούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων μία εργάσιμη ημέρα πριν την Παρασκευή 25 του μήνα και θα μπορούν να κάνουν ανάληψη όσοι διαθέτουν κάρτα.

Δυο ημέρες μετά -και πάλι σε ημερομηνία «γκισέ»- και συγκεκριμένα την Τετάρτη 30 Ιουλίου 2025 καταβάλλονται οι κύριες συντάξεις Μαΐου των μισθωτών ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ, ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ. Πληρωμές στις 30 του μήνα θα γίνουν και για τους συνταξιούχους τραπεζών, όπως επίσης και για κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Τα εν λόγω ποσά θα πιστωθούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων μία εργάσιμη ημέρα νωρίτερα και συγκεκριμένα από το απόγευμα της Τρίτης 29 Ιουλίου, όταν και θα είναι διαθέσιμα για όσους έχουν χρεωστική κάρτα.

Πότε θα καταβληθούν τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ

Ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλει τις συντάξεις των Ανασφάλιστων Υπερηλίκων και την γ’ δόση του δημοφιλούς επιδόματος τέκνων Α21 την Πέμπτη 31 Ιουλίου. Η πίστωση των ποσών αυτών θα γίνει το απόγευμα της Τετάρτης του μήνα.

Την ίδια ημερομηνία θα καταβληθούν και όλα τα υπόλοιπα επιδόματα του Οργανισμού, δηλαδή τα προνοιακά- αναπηρικά επιδόματα, το επίδομα γέννας, το επίδομα ενοικίου, αλλά και το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και άλλα.



Πηγή: skai.gr

