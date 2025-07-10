Σωρηδόν τα αιτήματα παράτασης της διορίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων 5 ημέρες πριν το τέλος της

Του Χρυσόστομου Τσούφη

5 ημέρες πριν την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, στα κεντρικά του Υπουργείου Οικονομικών στην Νίκης, καταφθάνουν το ένα μετά το άλλο αιτήματα για παράταση της διορίας. Μόνο το τελευταίο 24ωρο, το Οικονομικό επιμελητήριο, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών, ο Λογιστικός Σύλλογος Αθηνών, οι ενώσεις λογιστών φοροτεχνικών Ηλείας, Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας, Εύβοιας, Ιωαννίνων, Άρτας, Φιλιππιάδας και οι λογιστές Ρεθύμνου με ξεχωριστά αιτήματα, ζητούν οι καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής να μεταφερθούν 15 ημέρες αργότερα, στα τέλη Ιουλίου.



Προς το παρόν, για τις αρχές δεν υπάρχει ζήτημα. Η ΑΑΔΕ έχει ενημερώσει το Υπουργείο Οικονομικών ότι η όλη διαδικασία κυλάει απολύτως ομαλά με περίπου 60-70.000 φορολογικές δηλώσεις την ημέρα. Και εφόσον αυτός ο ρυθμός συνεχιστεί, δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα να φτάσουμε τα περίπου 6,5 εκατομμύρια δηλώσεων την Τρίτη 15 Ιουλίου, αφού ήδη έχουν υποβληθεί 6,07εκατ. δηλώσεις.



Ακριβώς επειδή έχουν υποβληθεί τόσες πολλές δηλώσεις, μια ενδεχόμενη παράταση δεν θα έβλαπτε τη ροή των εσόδων για το Δημόσιο, υποστηρίζουν οι φορείς. Άλλωστε η καταληκτική ημερομηνία πληρωμής της 1ης δόσης – για όσους δεν έχουν πληρώσει εφάπαξ – θα παραμείνει η 31η Ιουλίου. Ούτε καν θα έβλαπτε σημαντικά σε επίπεδο εντυπώσεων την εικόνα μιας κατά γενική ομολογία σχετικά ομαλής διαδικασίας και μάλιστα στην πρώτη χρονιά εφαρμογής με τόσο ασφυκτικό χρονοδιάγραμμα προσθέτουν.



Το «σχετικά ομαλής» βέβαια δεν σημαίνει πως δεν υπήρξαν προβλήματα που καθυστέρησαν τη διαδικασία και ενδεχομένως να φορτώσουν με επιπλέον βάρος τους φοροτεχνικούς και λογιστές στα…τελευταία μέτρα πριν τον τερματισμό. Σταχυολογώντας από τις διάφορές ανακοινώσεις τους, γίνεται αναφορά σε:

Σοβαρές δυσλειτουργίες και καθυστερήσεις στο πληροφοριακό σύστημα της ΑΑΔΕ. Αργές ταχύτητες φόρτωσης και καθυστερήσεις στην επεξεργασία των δηλώσεων. Για κάποιο διάστημα χθες το σύστημα είχε «πέσει» εντελώς

Ανάρτηση βεβαιώσεων clawback από τον ΕΟΠΥΥ στις 26 και 27 Ιουνίου που δυσχεραίνει την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων των επιχειρήσεων που ήδη υπολείπονται σημαντικά σε σχέση με αυτές των φυσικών προσώπων

Αναστάτωση εντός του Ιουνίου με την ξαφνική αναγκαιότητα αναγραφής του προαιρετικού κωδικού 081 ως προϋπόθεση για την καταβολή της επιστροφής ενοικίου.

Καθυστερημένες αναρτήσεις και τροποποιήσεις βεβαιώσεων (σε πολύ μικρότερο βαθμό σε σχέση με άλλα έτη πάντως) από φορείς και ΝΠΔΔ όπως Νοσοκομεία, ΟΤΑ, ΕΦΚΑ, παροχές επιδομάτων και ασθενειών.

Αύξηση του φόρτου εργασία καθώς τους τελευταίους μήνες άρχισε η λειτουργία μεταξύ άλλων του Ψηφιακού Πελατολογίου, των ψηφιακών δελτίων αποστολής, της επέκτασης ψηφιακής κάρτας, της ψηφιακής κάρτα επιδομάτων κτλ.

Καθυστερήσεις συμφωνίας δεδομένων Ε3 με MyData σε εγγραφές τακτοποίησης, απογραφών, επιδοτήσεων κτλ.



Αν δοθεί παράταση, είθισται αυτό να ανακοινώνεται μερικές ώρες πριν την εκπνοή της διορίας. Στη δεδομένη συγκυρία, θα ήταν μάλλον καλύτερο να ανακοινωθεί από τώρα…..

Πηγή: skai.gr

