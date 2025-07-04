Ανοίγει η πλατφόρμα για το επίδομα των 750 ευρώ

Του Βαγγέλη Δουράκη

Επίδομα που διαμορφώνεται στα έως και 750 ευρώ μπορούν να εξασφαλίσουν εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα, εάν αποφασίσουν να καταρτιστούν σε σύγχρονα αντικείμενα και να αναπτύξουν νέες δεξιότητες. Εντός της ερχόμενης εβδομάδας, η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) πρόκειται να βγάλει στον «αέρα» ένα πρόγραμμα κατάρτισης - «μαμούθ», δεδομένου του μεγάλου αριθμού δυνητικών δικαιούχων, που απευθύνεται σε σχεδόν 170.000 απασχολούμενους.

Για την συμμετοχή στα προγράμματα κατάρτισης δεν απαιτείται η φυσική παρουσία, ενώ η σχετική πλατφόρμα της Δ.ΥΠ.Α. θα «ανοίξει», εκτός εξαιρετικού απροόπτου, στις αρχές της εβδομάδας που έρχεται με την αντίστροφη μέτρηση για την ενεργοποίηση των διαδικασιών να έχει ήδη ξεκινήσει.

Τι προβλέπει το πρόγραμμα για τα 750 ευρώ

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που παρέχει εκπαιδευτικό επίδομα έως 750 ευρώ σε εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα και έχει ως στόχο την ενίσχυση των δεξιοτήτων του κάθε εργαζόμενου.

Οι ενδιαφερόμενοι απασχολούμενοι στον ιδιωτικό τομέα, θα πρέπει βεβαίως να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα κατάρτισης που θα επιλέξουν, εντούτοις αυτό μπορεί να γίνει εξ’ αποστάσεως, χωρίς να απαιτείται φυσική παρουσία.

Το πρόγραμμα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεματικών, με στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων που έχουν ζήτηση στην αγορά εργασίας. Οι βασικοί άξονες κατάρτισης είναι:

Ψηφιακές δεξιότητες

Πράσινες δεξιότητες

Οικονομικός εγγραμματισμός

Η ολοκλήρωση της κατάρτισης συνοδεύεται από πιστοποίηση διεθνούς αναγνώρισης, ενισχύοντας έτσι την επαγγελματική σας αξία.

Συγκεκριμένα, το νέο πρόγραμμα «μαμούθ» της ΔΥΠΑ, αφορά σε εκπαίδευση στις πράσινες, ή στις ψηφιακές ή στις δεξιότητες οικονομικού εγγραματισμού και απευθύνεται σε όλους τους εργαζόμενους ιδιωτικών επιχειρήσεων ανεξαρτήτως προσόντων και ηλικίας και θα διεξαχθεί εξ αποστάσεως, στο σύνολό του.

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις συμμετοχής

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής για τους ενδιαφερόμενους είναι:

Να είναι Εργαζόμενοι στον Ιδιωτικό Τομέα

Να έχουν ηλικία άνω των 18 ετών.

Να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης

Να μην έχουν κάνει ξανά το ίδιο πρόγραμμα

Η δράση περιλαμβάνει:

Κατάρτιση διάρκειας από 80 έως 150 ώρες ανάλογα την ειδικότητα που θα επιλέξουν οι εργαζόμενοι

Πιστοποίηση φυσικών προσώπων σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/ IEC 17024 ή μέσω διεθνώς αναγνωρισμένων προϊοντικών πιστοποιήσεων

Τι ποσά θα πάρουν οι δικαιούχοι του προγράμματος

Το εκπαιδευτικό επίδομα κυμαίνεται από 400 ευρώ έως και 750 ευρώ (5€/ώρα κατάρτισης), ανάλογο δηλαδή με το σύνολο των ωρών που θα περιλαμβάνει η ειδικότητα, την οποία θα επιλέξουν οι εργαζόμενοι.

Οι ενδιαφερόμενοι θα λάβουν το σύνολο του επιδόματος μόνο εφόσον ολοκληρώσουν με επιτυχία το πρόγραμμα, το οποίο προβλέπει 150 ώρες κατάρτιση από απόσταση με πιστοποίηση.

Οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι πάνω από 18 ετών, τουλάχιστον απόφοιτοι Γυμνασίου και να μην έχουν παρακολουθήσει ανάλογο πρόγραμμα, είτε ανέργων, είτε εργαζομένων από το 2022.

Άλλη μια προϋπόθεση είναι οι απασχολούμενοι να έχουν σύμβαση στον ιδιωτικό τομέα, με άλλα λόγια αποκλείονται οι Δημόσιοι Υπάλληλοι.



