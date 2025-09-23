Πάουελ: Η επιβράδυνση της αγοράς εργασίας έφερε τη μείωση επιτοκίων - Υψηλή η αβεβαιότητα για τον πληθωρισμό

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed), Τζερόμ Πάουελ, δήλωσε την Τρίτη ότι η αδυναμία της αγοράς εργασίας υπερτερεί των ανησυχιών για τον επίμονο πληθωρισμό, οδηγώντας στην απόφαση που υποστήριξε την περασμένη εβδομάδα για μείωση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης. Υπενθυμίζεται ότι η πρώτη μείωση των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Ανοικτής Αγοράς (FOMC) για το τρέχον έτος πραγματοποιήθηκε εν μέσω ενδείξεων ότι τόσο η προσφορά όσο και η ζήτηση εργατικού δυναμικού μειώνονται, ενώ παράλληλα η βραχυπρόθεσμη επίδραση των δασμών έχει οδηγήσει σε αύξηση του πληθωρισμού.

Σε τέτοιες περιπτώσεις, όπως δήλωσε ο Πάουελ σε ομιλία του προς επχιειρηματίες, ο ρόλος της Fed είναι να «εξισορροπήσει τις δύο πλευρές της διττής αποστολής της» για σταθερές τιμές και χαμηλή ανεργία. «Οι βραχυπρόθεσμοι κίνδυνοι για τον πληθωρισμό κινούνται ανοδικά και οι κίνδυνοι για την απασχόληση προς τα κάτω. Μια δύσκολη κατάσταση», είπε.

Οι συνθήκες που περιέγραψε ο Πάουελ στην ομιλία του συνάδουν με τον στασιμοπληθωρισμό, όπου η ανάπτυξη επιβραδύνεται και ο πληθωρισμός είναι υψηλός. Αν και η τρέχουσα κατάσταση είναι πολύ λιγότερο σοβαρή από αυτή που αντιμετώπισαν οι ΗΠΑ τη δεκαετία του 1970 και στις αρχές της δεκαετίας του 1980, εντούτοις αποτελεί πολιτική πρόκληση για την Fed, σύμφωνα με το CNBC.

Ο Πάουελ, ωστόσο, δήλωσε ότι είναι ικανοποιημένος με την τρέχουσα πολιτική της κεντρικής τράπεζας, αν και αναφέρθηκε στην την πιθανότητα επιπλέον μειώσεων, σε περίπτωση που η FOMC κρίνει απαραίτητο να υιοθετήσει μια πιο διαλλακτική στάση.

«Οι αυξημένοι κίνδυνοι για την απασχόληση έχουν μετατοπίσει την ισορροπία των κινδύνων για την επίτευξη των στόχων μας», δήλωσε. «Αυτή η πολιτική στάση, την οποία θεωρώ ακόμα μετρίως περιοριστική, μας κρατάει σε καλή θέση για να ανταποκριθούμε σε πιθανές οικονομικές εξελίξεις», τόνισε.

Αγορά εργασίας και πληθωρισμός

Αναφερόμενος στην αγορά εργασίας, ο Πάουελ έκανε λόγο για «σημαντική επιβράδυνση» στην προσφορά και τη ζήτηση. «Σε αυτή τη λιγότερο δυναμική και κάπως πιο αδύναμη αγορά εργασίας, οι κίνδυνοι για την απασχόληση έχουν αυξηθεί», προειδοποίησε.

Στο μεταξύ, ο πληθωρισμός έχει υποχωρήσει σημαντικά από το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 40 ετών που κατέγραψε το 2022, αλλά εξακολουθεί να βρίσκεται πάνω από τον στόχο του 2% της Fed. Τα στοιχεία του Υπουργείου Εμπορίου που θα δημοσιευθούν την Παρασκευή αναμένεται να δείξουν ότι οι τιμές καταναλωτικών αγαθών αυξήθηκαν κατά 2,7% σε ετήσια βάση για όλα τα είδη και κατά 2,9% εξαιρουμένων των τροφίμων και της ενέργειας, ανέφερε ο Πάουελ.

Στην αβεβαιότητα προστίθεται και ο αντίκτυπος των δασμών που επέβαλε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Ο Τραμπ συνεχίζει να διαπραγματεύεται με τους εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ σχετικά με το τελικό επίπεδο των δασμών, με την κρίσιμη προθεσμία για την Κίνα να πλησιάζει στις αρχές Νοεμβρίου. Οι οικονομολόγοι της Fed θεωρούν προς το παρόν τους δασμούς ως μια προσωρινή αιτία για την αύξηση των τιμών, αν και αυτό μπορεί να αλλάξει.

«Η αβεβαιότητα σχετικά με την πορεία του πληθωρισμού παραμένει υψηλή», δήλωσε ο Πάουελ. «Θα αξιολογήσουμε και θα διαχειριστούμε προσεκτικά τον κίνδυνο του υψηλότερου και πιο επίμονου πληθωρισμού. Θα διασφαλίσουμε ότι αυτή η αύξηση των τιμών δεν θα εξελιχθεί σε διαρκές πρόβλημα πληθωρισμού».

Σημειώνεται ότι ο Πάουελ ηγείται μιας Fed που έχει δεχτεί έντονη κριτική από τον Λευκό Οίκο και βρίσκεται αντιμέτωπη με μια ασυνήθιστα μεγάλη διαφορά απόψεων μεταξύ των αξιωματούχων. Η συνεδρίαση της FOMC ολοκληρώθηκε με τους συμμετέχοντες να χωρίζονται σε δύο σχεδόν ισάριθμες ομάδες, 10-9, ως προς το αν θα ήταν ορθή μία ή δύο επιπλέον μειώσεις κατά 0,25% φέτος. Ο διορισμένος από τον Τραμπ Στίβεν Μιράν έχει πιέσει για μια πολύ πιο επιθετική στάση, αλλά η θητεία του στη Fed λήγει τον Ιανουάριο.

