Τι ισχύει για όσους θέλουν να βγάλουν το ακίνητό τους στη βραχυχρόνια μίσθωση ακόμα και στο κέντρο της Αθήνας

Του Χρυσόστομου Τσούφη

Μία εβδομάδα πριν την εφαρμογή των νέων προδιαγραφών που έχει θέσει το υπουργείο τουρισμού μεταξύ άλλων για την ασφάλεια και τη λειτουργικότητα, η ΑΑΔΕ επικαιροποίησε τον οδηγό σχετικά με το συνολικό πλαίσιο λειτουργίας της βραχυχρόνιας μίσθωσης.



Και το 2026 θα ισχύσει η απαγόρευση νέων αδειών για τα ακίνητα που βρίσκονται στο 1ο,2ο και 3ο δημοτικό διαμέρισμα του Δήμου Αθηναίων. Παρ’ όλα ένα τέτοιο ακίνητο μπορεί να πάρει νέο Αριθμό στο Μητρώο Εγγραφής Βραχυχρόνιας διαμονής εφόσον ήταν εγγεγραμμένο στο μητρών έως την 31η Δεκεμβρίου του 2024. Ενδεικτικά η ΑΑΔΕ αναφέρει τις εξής περιπτώσεις:

α) Κατάρτιση νέας σύμβασης μίσθωσης λόγω λύσης της προηγούμενης με νέο ή τον ίδιο μισθωτή/υπεκμισθωτή,

β) Μεταβολή στο πρόσωπο του διαχειριστή, χωρίς μεταβολή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος,

γ) Μεταβολή στο πρόσωπο του διαχειριστή εξαιτίας μεταβίβασης του ακινήτου ή κληρονομικής διαδοχής,

δ) Επανεγγραφή του ίδιου ακινήτου από τον ίδιο Διαχειριστή, λόγω προηγούμενης διακοπής του ΑΜΑ



Μια μίσθωση θεωρείται βραχυχρόνια όταν συμφωνείται για έως 59 ημέρες. Αν κατά τη διάρκεια της μίσθωσης, συμφωνηθεί αναμίσθωση στον ίδιο μισθωτή, η χρονική διάρκεια της αναμίσθωσης, για τον χαρακτηρισμό της μίσθωσης ως βραχυχρόνιας ή μη, εξετάζεται αυτοτελώς.

Για παράδειγμα, σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια βραχυχρόνιας μίσθωσης από 10.06.2024 μέχρι 30.07.2024 (ημερομηνία αναχώρησης 31.07.2024), ήτοι διάρκειας 51 ημερών, συμφωνηθεί η διαμονή του μισθωτή μέχρι τις 12.08.2024 (ημερομηνία αναχώρησης 13.08.2024), με αποτέλεσμα η συνολική διάρκεια της διαμονής του να ανέρχεται σε 64 ημέρες, θεωρείται ότι έχει συναφθεί δεύτερη μίσθωση από 31.07.2024 έως 12.08.2024, διάρκειας 13 ημερών, η οποία είναι επίσης βραχυχρόνια.



Στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής της ΑΑΔΕ υποχρεούνται να εγγραφούν ΚΑΙ τα ακίνητα που διατίθενται έως 59 ημέρες εκτός ψηφιακών πλατφορμών.



Το εισόδημα από τη βραχυχρόνια μίσθωση φορολογείται με βάση την κλίμακα εισοδήματος από ακίνητη περιουσία εάν πρόκειται για φυσικά πρόσωπα με έως 2 ακίνητα (χωρίς άλλη υπηρεσία πλην κλινοσκεπασμάτων) κι απαλλάσσεται από ΦΠΑ. Από φέτος μάλιστα η κλίμακα αλλάζει:



Εισόδημα Συντελεστής

Έως 12.000€ 15%

12-24.000€ 25%

24-36.000€ 35%

>36.000€ 45%



Για περισσότερα από 2 ακίνητα το εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα.



Ανεξαρτήτως του τρόπου φορολόγησης υπάρχουν συγκεκριμένες υποχρεώσεις που είναι κοινές για όλους:

α) Εγγραφή στο μητρώο ακίνητων Βραχυχρόνιας Μίσθωσης της ΑΑΔΕ και λήψη ΑΜΑ(αριθμός μητρώου ακινήτου) με εξαίρεση τα πρόσωπα της

β) Αναγραφή του ΑΜΑ σε εμφανές σημείο κατά την ανάρτηση ακινήτου στις ψηφιακές πλατφόρμες καθώς και σε κάθε μέσο προβολής του ακινήτου.

γ) Υποβολή Δηλώσεων Βραχυχρόνιας Διαμονής για κάθε έναν ΑΜΑ.

Οριστικοποίηση του πίνακα συνδικαιούχων εισοδήματος έως 28/2 του έτους υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος.



Ένας διαχειριστής που διαχειρίζεται 2 ακίνητα λαμβάνει 2 ΑΜΑ

Ένας διαχειριστής με ένα ακίνητο σε 2 διαφορετικές πλατφόρμες λαμβάνει 1 ΑΜΑ

Η διακριτή εκμίσθωση περισσότερων του 1 χώρων ενός ακινήτου απαιτεί και τους ανάλογους ΑΜΑ (3 χώροι 3 ΑΜΑ για παράδειγμα)



Όταν, για οποιοδήποτε λόγο, ο Διαχειριστής Ακινήτου σταματήσει τη Βραχυχρόνια Μίσθωσή του, πρέπει να εισέλθει στην ψηφιακή πύλη myAADE, στην εφαρμογή του Μητρώου Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής και να το διακόψει άμεσα. Το χρονικό όριο, η χρονική περίοδος που έχει για να προβεί στη διακοπή ορίζεται μεταξύ της ημερομηνίας της τελευταίας βραχυχρόνιας μίσθωσης έως την ημερομηνία έναρξης υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος του αντίστοιχου φορολογικού έτους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.