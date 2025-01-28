Οι τράπεζες της Ευρωζώνης αυστηροποιούν τα πιστωτικά πρότυπα των επιχειρήσεων

Οι τράπεζες στη ζώνη του ευρώ έσφιξαν τα πιστωτικά πρότυπα για τις εταιρείες στο μέγιστο από το 2023, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα - καταργώντας τις ελπίδες για γρήγορη ανάκαμψη του εταιρικού δανεισμού που θα μπορούσε να στηρίξει τις επενδύσεις.

Η τάση που εμφανίστηκε κατά το τέταρτο τρίμηνο «οφειλόταν κυρίως στις τράπεζες της Γερμανίας και της Γαλλίας, λόγω του περιβάλλοντος αυξημένης πολιτικής αβεβαιότητας, ενώ τα πιστωτικά πρότυπα υποχώρησαν στην Ιταλία», ανέφερε η ΕΚΤ την Τρίτη στην τριμηνιαία Έρευνα για τον Τραπεζικό Δανεισμό.

Την ίδια στιγμή, η έρευνα έδειξε ότι η ζήτηση δανείων από τις επιχειρήσεις αυξήθηκε και πάλι ελαφρώς, αν και παρέμεινε ασθενής, ανέφερε η ΕΚΤ.

Τα δεδομένα δανεισμού είναι απαραίτητα για την ΕΚΤ, προκειμένου να αξιολογήσει πόσο μακριά θα μειώσει το κόστος δανεισμού. Μια πέμπτη μείωση του επιτοκίου καταθέσεων αναμένεται ευρέως αυτή την εβδομάδα εν μέσω ανησυχιών για την οικονομία και προσδοκιών ότι ο πληθωρισμός θα επιστρέψει σταθερά στον στόχο του 2% φέτος.

Τα στοιχεία αυτή την εβδομάδα αναμένεται να δείξουν ότι η ανάπτυξη στο μπλοκ της ευρωζώνης επιβραδύνθηκε σε μόλις 0,1% το τέταρτο τρίμηνο - από 0,4% το τρίτο, όπως αναφέρει το Bloomberg.

Σε συνέντευξή της στα τέλη του περασμένου έτους, το μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου Isabel Schnabel είπε ότι η έρευνα για τον δανεισμό έδειξε ότι ο περιοριστικός αντίκτυπος των αυξήσεων των επιτοκίων της ΕΚΤ για τον περιορισμό του πληθωρισμού εξασθενεί εμφανώς, προειδοποιώντας να μην βιαστεί για περαιτέρω χαλάρωση.

Για το πρώτο τρίμηνο του 2025, οι τράπεζες προβλέπουν περαιτέρω αυστηροποίηση των πιστωτικών κριτηρίων για τα δάνεια προς τις επιχειρήσεις, ενώ αναμένουν ότι η ζήτηση θα παραμείνει σε γενικές γραμμές αμετάβλητη.

Τι λέει το Bloomberg Economics

«Η έρευνα αποκάλυψε ότι οι συνθήκες δανεισμού σταθεροποιούνται αφού βελτιώθηκαν σημαντικά τα τελευταία δύο χρόνια. Αυτό θα προκαλέσει πιθανώς τα περισσότερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να υποστηρίξουν ότι μια ουδέτερη διαμόρφωση πολιτικής είναι κατάλληλη για την οικονομία, αν και οι απόψεις τους για το πού ακριβώς βρίσκεται αυτό, μπορεί να διαφέρουν. Ωστόσο, οι περισσότεροι από αυτούς φαίνεται να συμφωνούν ότι χρειάζεται μια ακόμη περικοπή κατά 25 μονάδες βάσης τον Ιανουάριο».

