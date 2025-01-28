Nassim Taleb: Η βουτιά της Nvidia είναι «μόνο η αρχή» - «Γκρίζοι κύκνοι» οι τεχνολογικές εταιρείες

Ο Νασίμ Τάλεμπ, o Λιβανοαμερικανός μαθηματικός, στατιστικολόγος και συγγραφέας του μπεστ σέλερ «Ο Μαύρος Κύκνος» προειδοποιεί ότι το βίαιο ξεπούλημα της Δευτέρας στις μετοχές της Nvidia είναι απλώς μια γεύση του τι επιφυλάσσεται για τους επενδυτές που έσπευσαν τυφλά να επωφεληθούν από το ράλι των μετοχών της Wall Street που τροφοδοτείται από την τεχνητή νοημοσύνη.



Οι μελλοντικές πτώσεις θα μπορούσαν να είναι δύο -ακόμα και τρεις- φορές μεγαλύτερες από την πτώση 17% που σημείωσε η Nvidia στις αρχές αυτής της εβδομάδας, επισήμανε ο Ταλέμπ, στο πλαίσιο της εβδομάδας των hedge funds στο Μαϊάμι. Αυτή η πτώση έσβησε σχεδόν 600 δισεκατομμύρια δολάρια από την κεφαλαιοποίηση της εταιρείας, καθιστώντας τη τη χειρότερη βουτιά στην ιστορία της αγοράς.

«Αυτή είναι η αρχή», είπε ο Τάλεμπ στο Bloomberg News σε συνέντευξή του μετά το κλείσιμο των αγορών τη Δευτέρα. «Η αρχή μιας προσαρμογής των ανθρώπων στην πραγματικότητα. Γιατί, τώρα, συνειδητοποιούν ότι δεν είναι πλέον αψεγάδιαστη. Υπάρχει ένα μικρό ράγισμα στο γυαλί».



Οι ξέφρενες πωλήσεις πυροδοτήθηκαν από ξαφνικούς φόβους ότι οι αμερικανικοί τεχνολογικοί γίγαντες μπορεί να μην κυριαρχήσουν στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης όπως αναμενόταν. Οι ανησυχίες ακολουθούν την εμφάνιση της DeepSeek, μιας κινεζικής νεοφυούς εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης που έχει επιδείξει μια προσέγγιση χαμηλού κόστους για την ανάπτυξη της τεχνολογίας.

Οι επενδυτές το ερμήνευσαν αυτό ως απειλή τόσο για τη ζήτηση όσο και για την εξάρτηση από τους προηγμένους ημιαγωγούς της Nvidia. Ο Ταλέμπ σχολίασε ότι οι επενδυτές μέχρι τώρα είχαν επικεντρωθεί υπερβολικά σε μια ενιαία αφήγηση: ότι οι μετοχές της εταιρείας θα συνεχίσουν να αυξάνονται καθώς διατηρεί την κυριαρχία της στην τεχνητή νοημοσύνη. Η υποχώρηση της Δευτέρας ήταν στην πραγματικότητα «πολύ μικρή» λαμβάνοντας υπόψη τους κινδύνους στον κλάδο, παρατήρησε.



Ο Τάλεμπ, του οποίου το πιο γνωστό βιβλίο εξερευνά τις ακραίες επιπτώσεις σπάνιων και απρόβλεπτων γεγονότων, είναι επίσης επιστημονικός σύμβουλος της Universa Investments, ενός hedge fund υψηλού κινδύνου που προσφέρει προστασία από βίαιες κινήσεις της αγοράς. Είναι γνωστός στη Wall Street για τις ζοφερές του προβλέψεις.



Πριν από ένα χρόνο, προειδοποίησε ότι ο δανεισμός της αμερικανικής κυβέρνησης ξεφεύγει από τον έλεγχο. Και στις αρχές του 2023, τόνισε ότι πολλοί επενδυτές δεν ήταν προετοιμασμένοι για την εποχή των υψηλότερων επιτοκίων, όταν τα περιουσιακά στοιχεία μπορεί να μην «φουσκώνουν σαν τρελά». Ο δείκτης αναφοράς των αμερικανικών μετοχών έχει ανέβει σχεδόν 50% από τότε, σε μεγάλο βαθμό λόγω της μανίας για ό,τι σχετίζεται με την τεχνητή νοημοσύνη.



Ο Τάλεμπ παρατήρησε ότι πάρα πολλοί επενδυτές έχουν μπει στις εταιρείες που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη σε υψηλές τιμές χωρίς να γνωρίζουν σωστά τις λεπτομέρειες του πώς λειτουργεί ή πόσα μπορεί να πετύχει. Περιέγραψε τις τεχνολογικές εταιρείες ως «γκρίζους κύκνους», επειδή οι επενδυτές υποτιμούν τις αποκλίσεις που μπορεί να υπάρξουν σε μια μόνο ημέρα στις τιμές.

Για τον Νασίμ Νίκολας Ταλέμπ, τον συγγραφέα του επίσης μπεστ σέλερ βιβλίου «Στην πλάνη του τυχαίου», ο Μαύρος Κύκνος αποτελεί τη βάση όλων των γεγονότων στον κόσμο, από την εμφάνιση των θρησκειών μέχρι τα συμβάντα στην προσωπική μας ζωή. «Ο Μαύρος Κύκνος είναι ένα εξαιρετικά απίθανο γεγονός με τρία βασικά χαρακτηριστικά: είναι απρόβλεπτο, έχει τεράστιες συνέπειες και μετά την έλευσή του επιθυμούμε να το εμφανίσουμε λιγότερο τυχαίο και περισσότερο προβλέψιμο απ' ό,τι πραγματικά είναι».

