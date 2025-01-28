Σπίτι μου ΙΙ: 71.374 αιτήσεις μέχρι τώρα

Αυξημένη ζήτηση για στεγαστικά δάνεια, κυρίως λόγω της υλοποίησης του προγράμματος Σπίτι μου ΙΙ, αναμένουν τα πιστωτικά ιδρύματα για το πρώτο τρίμηνο του 2025.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που έχει δώσει στη δημοσιότητα ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας Νίκος Παπαθανάσης μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί στο gov.gr 71.374 αιτήσεις στο πλαίσιο του προγράμματος Σπίτι μου ΙΙ.

Το 50% των αιτήσεων αφορά σε εισοδήματα έως 24.000 και 50% για εισοδήματα από 24.000 έως 36.000 .

Όσον αφορά στην ηλικιακή κατανομή το 50% αφορά σε συμπολίτες 37 ετών και κάτω, δηλαδή από 25 έως 37 και τα το 50% από 37 έως 50 ετών.

Από την επεξεργασία των μέχρι στιγμής στοιχείων προκύπτει ότι περίπου 40.000 και πλεον αφορούν άγαμους.

Από τις αιτήσεις αυτές έχουν λάβει βεβαίωση επιλεξιμότητας περίπου 500.

Τράπεζες: Αυξημένη ζήτηση για στεγαστικά δάνεια

Όπως προκύπτει από την έρευνα των τραπεζικών χορηγήσεων της Τράπεζας της Ελλάδος για το τέταρτο τρίμηνο 2024 η ζήτηση για τα στεγαστικά δάνεια υπήρξε σχεδόν αμετάβλητη, και για τα καταναλωτικά παρέμεινε παρέμεινε επίσης αμετάβλητη.

Για το α΄ τρίμηνο του 2025, η ζήτηση για τα στεγαστικά δάνεια αναμένεται να αυξηθεί, λόγω του προγράμματος «Σπίτι μου ΙΙ», ενώ για τα καταναλωτικά δάνεια αναμένεται να παραμείνει αμετάβλητη.

Κατά το δ΄ τρίμηνο του 2024, η αναλογία των αιτήσεων για στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια που απορρίφθηκαν παρέμεινε αμετάβλητη.

Όσον αφορά για δάνεια προς τις επιχειρήσεις για το α΄ τρίμηνο του 2025, οι τράπεζες εκτιμούν ότι η ζήτηση από τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις (ΜΧΕ) θα παραμείνει σχεδόν αμετάβλητη, παρόλο που η ζήτηση βραχυπρόθεσμων δανείων αναμένεται να αυξηθεί.

Κατά το δ΄ τρίμηνο του 2024, τα κριτήρια χορήγησης δανείων προς τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις παρέμειναν αμετάβλητα σε σχέση με το γ΄ τρίμηνο του 2024, εξέλιξη σύμφωνη με τις προσδοκίες που είχαν διατυπωθεί στην έρευνα του προηγούμενου τριμήνου. Επιπλέον, οι τράπεζες εκτιμούν ότι τα κριτήρια θα παραμείνουν αμετάβλητα και κατά τη διάρκεια του α΄ τριμήνου του 2025.

Οι συνολικοί όροι χορήγησης δανείων προς τις ΜΧΕ παρέμειναν επίσης αμετάβλητοι σε σχέση με το γ΄ τρίμηνο του 2024, παρόλο που, λόγω της βελτίωσης της ρευστότητας και της γενικότερης οικονομικής κατάστασης των τραπεζών, μειώθηκαν τα επιτόκια, αλλά και το περιθώριο των τραπεζών για τα συνήθη δάνεια.

Κατά το δ΄ τρίμηνο του 2024, αυξήθηκε η συνολική ζήτηση δανείων από τις ΜΧΕ, και ειδικότερα των μακροπρόθεσμων δανείων, κυρίως λόγω των αναγκών χρηματοδότησης από «Εταιρίες Ειδικού Σκοπού» για σχηματισμό αποθεμάτων και για κεφάλαια κίνησης.Σημειώνεται ότι

