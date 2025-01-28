myDATAapp: Εκδοση παραστατικών από το κινητό με ένα κλικ

Το myDATAapp, η νέα εφαρμογή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για κινητές συσκευές, παρουσιάστηκε σήμερα σε συνέντευξη τύπου από τον Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργο Πιτσιλή. Χαιρετισμό απηύθυναν επίσης ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κωστής Χατζηδάκης, ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Χρίστος Δήμας, ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κωνσταντίνος Κυρανάκης και ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος.

Η νέα mobile εφαρμογή σχεδιάστηκε για να διευκολύνει τις επιχειρήσεις στην καθημερινή τους λειτουργία, καθώς:

• αποτελεί ένα ολοκληρωμένο, φιλικό και εύχρηστο εργαλείο για την έκδοση παραστατικών και Δελτίων Αποστολής μέσω φορητών συσκευών,

• επιτρέπει τη διαχείριση πελατών και την παρακολούθηση των οικονομικών δεδομένων με βάση τις ανάγκες κάθε επιχείρησης,

• ευθυγραμμίζεται πλήρως με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο (Α. 1138/2020, Α. 1123/2024, Ν. 4308/2014).

Ο Κωστής Χατζηδάκης εξήρε την προσπάθεια ψηφιοποίησης που συντελείται από την Ανεξάρτητη Αρχή, τονίζοντας: «Το myDATAapp είναι ένα ακόμη σύγχρονο εργαλείο στην φαρέτρα της ΑΑΔΕ που θα συνδράμει αποτελεσματικά στη συντονισμένη προσπάθεια για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και την ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης».

Ο Χρίστος Δήμας επίσης συνεχάρη την ΑΑΔΕ, υπογραμμίζοντας ότι το myDATAapp αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο για τις ελληνικές επιχειρήσεις, που απλοποιεί τις διαδικασίες και ενισχύει την ανταγωνιστικότητά τους. «Είμαστε βέβαιοι ότι η νέα εφαρμογή θα συμβάλλει στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και στη δημιουργία ενός πιο δίκαιου επιχειρηματικού περιβάλλοντος», τόνισε χαρακτηριστικά.

Ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, επεσήμανε ότι η φιλοξενία των εφαρμογών της ΑΑΔΕ στο Κυβερνητικό Νέφος Δημοσίου Τομέα (G-Cloud), που διαχειρίζεται η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, συμβάλλει στην παροχή πιο γρήγορων, ασφαλών και αξιόπιστων ψηφιακών υπηρεσιών προς τους πολίτες. «Αυτή η συνεργασία αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς την απλούστευση των διαδικασιών και την εξυπηρέτηση των αναγκών των πολιτών και των επιχειρήσεων».

Ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος, εξήρε επίσης τη συνεργασία μεταξύ του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και της ΑΑΔΕ τονίζοντας ότι η νέα εφαρμογή αποτελεί ένα ακόμη ορόσημο στην ψηφιοποίηση των συναλλαγών που διευκολύνει την καθημερινότητα των φορολογούμενων.

Ο Γιώργος Πιτσιλής τόνισε, μεταξύ άλλων: «Το myDATAapp είναι κάτι πολύ περισσότερο από μια εφαρμογή. Είναι ένας στρατηγικός σύμμαχος για τις επιχειρήσεις που εξοικονομεί χρόνο και κόστος, αυξάνει την παραγωγικότητά τους, και διευκολύνει την οικειοθελή συμμόρφωση. Θέτουμε ένα ακόμα νέο πρότυπο στην ψηφιακή διακυβέρνηση, απλοποιώντας τις διαδικασίες προς όφελος του επιχειρείν».

Το myDATAapp προσφέρει ένα ευρύ φάσμα λειτουργιών, σχεδιασμένων για να απλοποιήσουν τις καθημερινές διαδικασίες των επιχειρήσεων:

• Έκδοση παραστατικών on-the-go: 'Αμεση δημιουργία και αποστολή παραστατικών 24X7, εξοικονομώντας χρόνο και κόστος, ενώ παράλληλα έχει προβλεφθεί η δυνατότητα έκδοσης Ψηφιακών δελτίων αποστολής.

• Διαχείριση πελατολογίου: Οργάνωση του πελατολογίου, επιτρέποντας την καταχώριση και επεξεργασία όλων των απαραίτητων πληροφοριών των πελατών.

• Αναλυτικά στατιστικά: Παροχή ολοκληρωμένης εικόνας της επιχείρησης με πλήθος αναφορών για έσοδα, έξοδα και άλλους σημαντικούς δείκτες, υποστηρίζοντας τη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων.

• Προσαρμογή στις ανάγκες της επιχείρησης: Εξατομικευμένη εμπειρία χρήσης, επιτρέποντας την επιλογή γλώσσας (Ελληνικά και Αγγλικά) και θέματος (ενεργοποίηση σκοτεινής λειτουργίας για άνετη χρήση σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού)

• Ασφάλεια πρώτα: Προστασία των δεδομένων των επιχειρήσεων με πολλαπλά επίπεδα ασφάλειας, όπως κωδικός PIN και βιομετρική αναγνώριση.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χρήση της εφαρμογής myDATAapp είναι η δημιουργία Φιλικών Κωδικών μέσω της εφαρμογής myDATAusers, στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr), στη διαδρομή Εφαρμογές > Δημοφιλείς Εφαρμογές > myDATA > Φιλικοί κωδικοί και εξουσιοδοτήσεις myDATAusers.

Η εφαρμογή myDATAapp είναι ήδη διαθέσιμη στα Stores και μπορείτε να την αποκτήσετε άμεσα μέσω:

App Store (για συσκευές με λογισμικό iOS - iPhone):

https://apps.apple.com/us/app/mydataapp/id6738956327

