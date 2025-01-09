Οι τιμές του πετρελαίου πέφτουν λόγω της αύξησης των αποθεμάτων καυσίμων στις ΗΠΑ

Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν για δεύτερη μέρα, μετά τις μεγάλες αυξήσεις στα αποθέματα καυσίμων στις ΗΠΑ, τον μεγαλύτερο χρήστη πετρελαίου στον κόσμο, αν και οι προσδοκίες για αύξηση της ζήτησης καυσίμων το χειμώνα και οι ανησυχίες για στενότερη προσφορά περιόρισαν την πτώση.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού Brent LCOc1 υποχώρησαν 8 σεντς στα 76,08 δολάρια το βαρέλι έως τις 04:09 GMT. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού αργού West Texas Intermediate CLc1 υποχώρησαν 11 σεντς στα 73,21 δολάρια. Και οι δύο τιμές υποχώρησαν περίπου 0,1% σε σχέση με την προηγούμενη συνεδρίαση.

Και οι δύο δείκτες αναφοράς σημείωσαν πάνω από 1%, καθώς το ισχυρότερο δολάριο και η μεγαλύτερη από την αναμενόμενη άνοδος των αποθεμάτων καυσίμων στις ΗΠΑ επηρέασαν τις τιμές.

Πηγή: reuters.com

