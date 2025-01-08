Ρωσία: Η Ουκρανία χτύπησε τις αποθήκες πετρελαίου στην πόλη Ένγκελς

Κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε σήμερα στη ρωσική πόλη Ένγκελς λόγω της φωτιάς που ξέσπασε σε βιομηχανική εγκατάσταση μετά την ουκρανική επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος, ανακοίνωσε ο κυβερνήτης της περιφέρειας Σαράτοφ.

Η επίθεση έπληξε αποθήκη πετρελαίου που εξυπηρετεί τα ρωσικά πυρηνικά βομβαρδιστικά αεροπλάνα.

Δείτε βίντεο από το σημείο:

🔥🔥 Secondary detonation occurred at the oil depot in Engels



The fire after the drone attack has not subsided for almost 24 hours. Two EMERCOM rescuers have already died trying to put out the fire, one was injured and hospitalized.



According to local media reports, not that… pic.twitter.com/2RqDdDm5bd — NEXTA (@nexta_tv) January 8, 2025

Σε ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στο Telegram, ο κυβερνήτης Ρόμαν Μπουσάργκιν δήλωσε ότι δύο πυροσβέστες σκοτώθηκαν στην προσπάθειά τους να κατασβήσουν τη φωτιά.

