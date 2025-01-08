Λογαριασμός
Ρωσία: Η Ουκρανία χτύπησε τις αποθήκες πετρελαίου στην πόλη Ένγκελς

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η πόλη Ένγκελς μετά το ουκρανικό χτύπημα στις αποθήκες πετρελαίου

Ένγκελς

Κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε σήμερα στη ρωσική πόλη Ένγκελς λόγω της φωτιάς που ξέσπασε σε βιομηχανική εγκατάσταση μετά την ουκρανική επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος, ανακοίνωσε ο κυβερνήτης της περιφέρειας Σαράτοφ.

Η επίθεση έπληξε αποθήκη πετρελαίου που εξυπηρετεί τα ρωσικά πυρηνικά βομβαρδιστικά αεροπλάνα.

Δείτε βίντεο από το σημείο: 

Σε ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στο Telegram, ο κυβερνήτης Ρόμαν Μπουσάργκιν δήλωσε ότι δύο πυροσβέστες σκοτώθηκαν στην προσπάθειά τους να κατασβήσουν τη φωτιά.

TAGS: Ρωσία Ουκρανία
