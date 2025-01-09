Μεικτές τάσεις επικράτησαν χθες Τετάρτη στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, όπου οι επενδυτές προσπαθούν να προβλέψουν τις επόμενες κινήσεις της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας (Fed) μετά τη δημοσιοποίηση των πρακτικών της συνεδρίασης του Δεκεμβρίου, αλλά και νέων στοιχείων για την αγορά εργασίας στις ΗΠΑ.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 106,84 μονάδων (+0,25%), στις 42.635,20 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 10,80 μονάδων (–0,06%), στις 19.478,88 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 9,22 μονάδων (+0,16%), στις 5.918,25 μονάδες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.