Oι πληρωμές από e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 13 Σεπτεμβρίου

Συνολικά 60.500.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 55.490 δικαιούχους από τις 9 έως τις 13 Σεπτεμβρίου 2024 στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:

Από τον e-ΕΦΚΑ, από τις 9 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, θα καταβληθούν 15.300.000 ευρώ σε 750 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

- 18.000.000 ευρώ σε 30.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,

- 1.500.000 ευρώ σε 2.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας,

- 20.000.000 ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης,

- 2.200.000 ευρώ σε 3.700 φορείς για την πληρωμή εισφορών στο πλαίσιο προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα και

- 3.500.000 ευρώ σε 40 δικαιούχους του προγράμματος «Σπίτι μου».

Πηγή: skai.gr

