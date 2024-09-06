Μικρή υποχώρηση κατέγραψαν οι τιμές των μετοχών στην τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδος στο Χρηματιστήριο Αθηνών, εν μέσω περιορισμένης συναλλακτικής δραστηριότητας.
O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.443,13 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,24%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 1.437,66 μονάδες (-0,62%).
Σε εβδομαδιαία βάση, ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης κατέγραψε άνοδο 0,83%, ενώ από τις αρχές του έτους σημειώνει κέρδη σε ποσοστό 11,60%.
Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 74,61 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 15.386.708 μετοχές.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,27%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,46%.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Jumbo (+2,14%), της Σαράντης (+2,02%), της Coca Cola HBC (+0,60%) και της ΔΕΗ (+0,52%).
Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Autohellas (-1,75%), της Eurobank (-1,31%), της Εθνικής (-1,1,30%) και του ΟΛΠ (-1,28%).
Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 4.180.276 και 3.343.243 μετοχές, αντιστοίχως.
Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Πειραιώς με 10,17 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 9,76 εκατ. ευρώ.
Ανοδικά κινήθηκαν 41 μετοχές, 56 πτωτικά και 25 παρέμειναν σταθερές.
Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Λεβεντέρης (κ) +8,33% και Minerva +6,19%.
Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Mermeren -7,41% και Αττικές Εκδόσεις -6,81%.
Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:
ΤΙΤΑΝ: 31,8500 -0,16%
ALPHA BANK: 1,5590 -0,70%
AEGEAN AIRLINES: 11,4400 -0,69%
VIOHALCO: 5,7100 -1,04%
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 17,4200 -0,23%
ΔΑΑ: 7,8600 -0,05%
ΔΕΗ: 11,6900 +0,52%
COCA COLA HBC :33,7000 +0,60%
ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 2,0100 -0,74%
ΕΛΠΕ: 7,1700 -0,42%
ELVALHALCOR: 1,8400 -1,08%
ΕΘΝΙΚΗ: 7,5900 -1,30%
ΕΥΔΑΠ: 5,6500 +0,18%
EUROBANK: 2,0300 -1,31%
LAMDA DEVELOPMENT: 7,1500 -0,28%
MOTOR OIL: 22,2800 +0,45%
JUMBO: 24,8200 +2,14%
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 34,1200 -0,58%
ΟΛΠ: 27,000 -1,28%
ΟΠΑΠ: 15,9800 -0,13%
ΟΤΕ: 14,9900 -1,06%
AUTOHELLAS:11,2200 -1,75%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 3,9810 -0,28%
ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 11,1000 +2,02%
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: 19,2500 -0,10%
