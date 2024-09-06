Μικρή υποχώρηση κατέγραψαν οι τιμές των μετοχών στην τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδος στο Χρηματιστήριο Αθηνών, εν μέσω περιορισμένης συναλλακτικής δραστηριότητας.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.443,13 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,24%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 1.437,66 μονάδες (-0,62%).

Σε εβδομαδιαία βάση, ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης κατέγραψε άνοδο 0,83%, ενώ από τις αρχές του έτους σημειώνει κέρδη σε ποσοστό 11,60%.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 74,61 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 15.386.708 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,27%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,46%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Jumbo (+2,14%), της Σαράντης (+2,02%), της Coca Cola HBC (+0,60%) και της ΔΕΗ (+0,52%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Autohellas (-1,75%), της Eurobank (-1,31%), της Εθνικής (-1,1,30%) και του ΟΛΠ (-1,28%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 4.180.276 και 3.343.243 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Πειραιώς με 10,17 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 9,76 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 41 μετοχές, 56 πτωτικά και 25 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Λεβεντέρης (κ) +8,33% και Minerva +6,19%.

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Mermeren -7,41% και Αττικές Εκδόσεις -6,81%.

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

ΤΙΤΑΝ: 31,8500 -0,16%

ALPHA BANK: 1,5590 -0,70%

AEGEAN AIRLINES: 11,4400 -0,69%

VIOHALCO: 5,7100 -1,04%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 17,4200 -0,23%

ΔΑΑ: 7,8600 -0,05%

ΔΕΗ: 11,6900 +0,52%

COCA COLA HBC :33,7000 +0,60%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 2,0100 -0,74%

ΕΛΠΕ: 7,1700 -0,42%

ELVALHALCOR: 1,8400 -1,08%

ΕΘΝΙΚΗ: 7,5900 -1,30%

ΕΥΔΑΠ: 5,6500 +0,18%

EUROBANK: 2,0300 -1,31%

LAMDA DEVELOPMENT: 7,1500 -0,28%

MOTOR OIL: 22,2800 +0,45%

JUMBO: 24,8200 +2,14%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 34,1200 -0,58%

ΟΛΠ: 27,000 -1,28%

ΟΠΑΠ: 15,9800 -0,13%

ΟΤΕ: 14,9900 -1,06%

AUTOHELLAS:11,2200 -1,75%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 3,9810 -0,28%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 11,1000 +2,02%

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: 19,2500 -0,10%

ΑΠΕ-ΜΠΕ

