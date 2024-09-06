Νέο χρηματοδοτικό προϊόν από την Attica Bank

Ένα νέο χρηματοδοτικό προϊόν, που ενισχύει την εξωστρέφεια, ενισχύει την ανταγωνιστικότητα, αυξάνει τα ποσοστά ολοκλήρωσης μεγάλων παραγγελιών και πολλαπλασιάζει το πελατολόγιο των επιχειρήσεων που έχουν εξαγωγικό χαρακτήρα, ανακοίνωσε η Attica Bank.

Πρόκειται για το Attica Export, που αφορά τις μικρομεσαίες εξαγωγικές επιχειρήσεις με fast track εγκρίσεις και με δυνατότητα προχρηματοδότησης. Αυτό ανακοίνωσε σήμερα στα γραφεία του ΣΕΒΕ η διευθύνουσα σύμβουλος της Attica Bank κα Ελένη Βρεττού, δείχνοντας έμπρακτα την υποστήριξη των εξαγωγικών επιχειρήσεων της χώρας μέσα από εξειδικευμένα χρηματοδοτικά προϊόντα.

Το συγκεκριμένο προϊόν προσφέρει στις εξαγωγικές επιχειρήσεις τη δυνατότητα προχρηματοδότησης έως 60% για την προετοιμασία των παραγγελιών και της αποστολής των προϊόντων τους. Οι διαδικασίες είναι απλές και ιδιαίτερα σύντομες, ώστε οι επιχειρήσεις να μπορούν να ανταποκριθούν άμεσα και γρήγορα στις αυξημένες απαιτήσεις έχοντας αυξημένη ρευστότητα που θα τις βοηθήσει να αγοράσουν πρώτες ύλες σε ένα περιβάλλον που τα τελευταία χρόνια μπορεί να χαρακτηριστεί αβέβαιο.

«Τέτοιο πρόγραμμα δεν υπάρχει στην αγορά. Όλα αυτά τα χρόνια υπήρχε ένα μεγάλο κενό. Εμείς μέσα σε λίγες ώρες μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε μια επιχείρηση, εφόσον υπάρχουν τα ανάλογα έγγραφα. Δεν είναι ένα απλό τραπεζικό προϊόν, αλλά μια στρατηγική πρωτοβουλία που έχει ως στόχο την ανάπτυξη της εξωστρέφειας των ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων», τόνισε η διευθύνουσα σύμβουλος της Attica Bank, Ελένη Βρεττού για να συνεχίσει λέγοντας πως είναι: «το πρώτο επίσημο προϊόν που βγαίνει προς τα έξω μετά την πρόσφατη συγχώνευση με την Παγκρήτια Τράπεζα. Στο δίκτυο των 23 καταστημάτων που διαθέτει πλέον η Attica Bank στη Βόρεια Ελλάδα μαζί με την Παγκρήτια θα μπορούν να υποδεχθούν ήδη τους πελάτες για το εν λόγω προϊόν».

Ο πρόεδρος του ΣΕΒΕ, Συμεών Διαμαντίδης επισήμανε πως: «ήταν ένα αίτημα των επιχειρήσεων εδώ και πολύ καιρό. Με το Attica Export σηματοδοτείται η έναρξη της συνεργασίας του Συνδέσμου Εξαγωγέων, της Export Credit Greece και της Attica Bank για την υποστήριξη των εξαγωγικών επιχειρήσεων της χώρας και την περαιτέρω ενίσχυση της εξωστρέφειας μέσα από εξειδικευμένα χρηματοδοτικά προϊόντα. Είναι σημαντικό σε αυτή την δύσκολη χρονική περίοδο να υπάρχει ρευστότητα και οι εταιρείες να λειτουργούν απρόσκοπτα».

Για τα οφέλη του χρηματοδοτικού προγράμματος μίλησε ο διευθυντής Corporate της Attica Bank, Κωνσταντίνος Χριστοδούλου. «Με αυτό τον τρόπο οι εταιρείες μπορούν να αυξήσουν το πελατολόγιό τους και να κάνουν νέες συνεργασίες, αλλά και με την ασφάλιση της Export Credit Greece να προστατεύονται από κινδύνους της χώρας και του αντισυμβαλλόμενου, ενισχύοντας παράλληλα την ανταγωνιστικότητά τους».

Την Export Credit Greece (είναι ο επίσημος κρατικός Οργανισμός Εξαγωγικών Πιστώσεων της χώρας), εκπροσώπησε ο διευθύνων σύμβουλος της ECG, Γρηγόρης Σταματόπουλος. «Η Attika Bank αφοσιωμένη στον στόχο της ενισχύει την εξαγωγική δραστηριότητα των ελληνικών επιχειρήσεων. Με αυτό τον τρόπο διευκολύνονται οι επιχειρήσεις που πρέπει να κάνουν σωστά τις εξαγωγικές τους διαδικασίες. Ο οργανισμός θα αναπτύξει το κομμάτι των εγγυήσεων τα επόμενα χρόνια, με στόχο στην πενταετία να υποστηρίξει συνολικά εξαγωγές 5,7 δισ. ευρώ τόσο με ασφάλιση πιστώσεων όσο και με εγγυήσεις».

Το νέο χρηματοδοτικό προϊόν παρουσιάστηκε από τον διευθυντή Corporate της Attika Bank, ενώ τον συντονισμό είχε ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του ΣΕΒΕ, Παναγιώτης Χασάπης.

Τέλος, αναφερόμενη στην πρόσφατη συγχώνευση της Attika Bank με την Παγκρήτια η κ. Βρεττού τόνισε πως από τις αρχές του 2025 θα υπάρχει νέο όνομα, το οποίο θα σηματοδοτήσει ότι τα δύο χρηματοπιστωτικά ιδρύματα αφήνουν πίσω τους το παρελθόν. Η ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου πιθανόν θα γίνει μέχρι και την 31η Οκτωβρίου, ενώ τόνισε πως το μεγάλο στοίχημα είναι να επιτευχθεί λειτουργική ενοποίηση σε λιγότερο από 12 μήνες. Η τράπεζα θα δραστηριοποιηθεί κυρίως σε 3 γεωγραφικές περιοχές. Την Κρήτη, τη Βόρεια Ελλάδα όπου διαθέτει το 30% του δυναμικού της και σχεδιάζει ανοίγματα καταστημάτων και την Αττική. Στις 1/1/2025 οι καταθέσεις της τράπεζας υπολογίζονται ότι θα είναι 10 δισ. ευρώ, με τα ενήμερα δάνεια να ανέρχονται στα 3 δισ. ευρώ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

