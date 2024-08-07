Οι Ολυμπιακοί Αγώνες δίνουν ώθηση στην ασθμαίνουσα γαλλική οικονομία

Τoυ Χρυσόστομου Τσούφη

0,3 μονάδες στο γαλλικό ΑΕΠ αναμένεται σύμφωνα με τους πρώτους υπολογισμούς να προσθέσουν οι Ολυμπιακοί Αγώνες το τρίτο τρίμηνο του έτους με αιχμή του δόρατος βεβαίως τον τουρισμό.

Στην ουσία οι Αγώνες είναι αυτοί που θα κινήσουν το …αργοκίνητο αυτήν την περίοδο καράβι της γαλλικής οικονομίας, αφού χάρη σε αυτούς θα μπορέσει να πιάσει το 0,5%.

Αυτές οι 0,3 μονάδες θα προέλθουν μόνο από τις πωλήσεις εισιτηρίων και τα τηλεοπτικά δικαιώματα.

Σε αυτά θα πρέπει να προστεθεί και το «αποτύπωμα» των τουριστών που κατακλύζουν τη γαλλική πρωτεύουσα και όχι μόνο (για παράδειγμα τα αγωνίσματα της ιστιοπλοΐας διεξάγονται στη Μασσαλία).



Ανάμεσα στον Ιούλιο και τον Αύγουστο το Παρίσι υποδέχεται περίπου 12 εκατ. επισκέπτες.

Φέτος αναμένονται 15,3 εκατ. σύμφωνα με τον γαλλικό οργανισμό τουρισμού, μια αύξηση 27,5%. Μόνο το τριήμερο 24-27 Ιουλίου 650.000 τουρίστες συνέρρευσαν στο Παρίσι, ένας αριθμός αυξημένος κατά 16% αυξημένος με πέρυσι.

Την ημέρα της εναρκτήριας τελετής (26 Ιουλίου), ο αριθμός των επισκεπτών ήταν αυξημένος κατά 34,6% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή. Η πληρότητα στα ξενοδοχεία έφτασε το 90% ενώ καθ’ όλη τη διάρκεια των αγώνων θα βρίσκεται πάνω από το 80% σε μια περίοδο που υπό κανονικές συνθήκες χαρακτηρίζεται από τους ανθρώπους της Γαλλικής τουριστικής αγοράς ως ιδιαίτερα «ήσυχη» καθώς η πληρότητα δεν ξεπερνά το 60%



Και τα στοιχεία που παρείχε η Visa σχετικά με την καταναλωτική συμπεριφορά των ταξιδιωτών των Ολυμπιακών αγώνων είναι εντυπωσιακά και δείχνουν ότι μερίδιο από την πίτα των κερδών έχουν όλοι.



Στη διάρκεια του πρώτου Σαββατοκύριακου των αγώνων ( 27-28 Ιουλίου) οι μικρές επιχειρήσεις του Παρισιού αύξησαν τις πωλήσεις τους από κατόχους καρτών Visa κατά 26%. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφηκαν :

Στα θέατρα και μουσεία 159%

Σε τρόφιμα και σούπερ μάρκετ 42%

Σε εστιατόρια 36%

Στο λιανεμπόριο +21%

Στη διασκέδαση +18%

Σύμφωνα με την Visa οι κρατήσεις οι κρατήσεις πτήσεων προς το Παρίσι ενόψει των Αγώνων αυξήθηκαν κατά 39% σε σχέση με την ίδια περίοδο το 2023.

Τα οικονομικά οφέλη των Ολυμπιακών Αγώνων δεν περιορίζονται μόνο στο διάστημα διεξαγωγής τους.

Το κέντρο νομικών και οικονομικών αθλητικών σπουδών στη Λιμόζ, εκτιμά ότι από το 2018 , όταν και άρχισαν οι προετοιμασίες για τους Ολυμπιακούς, έως το 2034 – μια δεκαετία δηλαδή μετά την ολοκλήρωση τους – θα έχουν αποδώσει στην Γαλλική οικονομία ένα ποσό μεταξύ 6,7 και 11,1δισ€.



Το 70% αυτών θα προέλθει από τις κατασκευές και το 30% από τον τουρισμό.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.