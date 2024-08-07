Κλείσιμο με άνοδο για το χρηματιστήριο των ΗΠΑ

Με κέρδη έκλεισε σήμερα το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, ανακάμπτοντας μετά τη χθεσινή κατρακύλα.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 294,39 μονάδων (+0,76%), στις 38.997,66 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 166,77 μονάδων (+1,03%), στις 16.366,85 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 53,70 μονάδων (+1,04%), στις 5.240,03 μονάδες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

