Οι λίστες με τους μεγαλοοφειλέτες του Δημοσίου - Ιδιώτης χρωστάει πάνω από 1 δισ. ευρώ

Του Βαγγέλη Δουράκη

Στα «μανταλάκια» του διαδικτύου «κρέμασε» τα ονόματα όσων χρωστούν ποσά άνω των 150.000 ευρώ η ΑΑΔΕ και ο e-ΕΦΚΑ: Πρόκειται για δυο λίστες με τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που διατηρούν οφειλές με καθυστέρηση στην καταβολή τους μεγαλύτερη του ενός έτους.

Στις λίστες των νομικών προσώπων περιλαμβάνονται 18.762 οντότητες με συνολικά χρέη 55,18 δισ. ευρώ. Μεγαλύτερος οφειλέτης παραμένει η κλειστή και πτωχευμένη για πολλά χρόνια «Ακρόπολις Χρηματιστηριακή» με συνολικές οφειλές που υπερβαίνουν τα 14,4 δισ. ευρώ. Ακολουθεί η «Ολυμπιακή Αεροπορία» με συνολικά χρέη σχεδόν 2,344 δισ. ευρώ.

Στη λίστα με τα φυσικά πρόσωπα – μεγαλοοφειλέτες στην πρώτη θέση βρίσκεται ο Kosta Chris με χρέη 1,127 δισ. ευρώ και ο Apostolides Panay με χρέος 1,03 δισ. ευρώ. Συνολικά 11.616 φυσικά πρόσωπα βρίσκονται στη λίστα και οφείλουν ποσό 20,6 δισ. ευρώ.

Τα στοιχεία των καταστάσεων αντλήθηκαν με ημερομηνία εξαγωγής τις 24/06/2025. Οι οφειλές προς το Δημόσιο, αφορούν ληξιπρόθεσμες δόσεις οφειλών εκτός ρύθμισης, με ημερομηνία λήξης έως τις 24/06/2024, με προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής έως τις 24/06/2025.

Οι οφειλές προς τον e-Ε.Φ.Κ.Α., αφορούν ληξιπρόθεσμες οφειλές εκτός ρύθμισης οι οποίες κατέστησαν καθυστερούμενες έως τις 24/06/2024, δηλαδή χρονικών περιόδων ασφάλισης 04/2024 και προγενέστερα.

Δείτε τη λίστα με τα φυσικά πρόσωπα εδώ

Δείτε τη λίστα με τα νομικά πρόσωπα εδώ

Πηγή: skai.gr

