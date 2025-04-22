Άνοδος 1% στην παγκόσμια αγορά smartphones το 1ο τρίμηνο του 2025

Οριακή αύξηση της τάξης του 1%, η οποία, πάντως, επιτεύχθηκε εν μέσω των συνεχιζόμενων μακροοικονομικών πιέσεων, την επιφυλακτικότητα των καταναλωτών και την καθυστερημένη απορρόφηση των αποθεμάτων από τα κανάλια διανομής, πέτυχε η παγκόσμια αγορά smartphones το 1ο τρίμηνο του 2025. Για την ακρίβεια, σύμφωνα με την τελευταία έρευνα της Canalys, η οποία πλέον ανήκει στην Omdia, η ήπια αύξηση ήταν της τάξης του 1% σε σχέση με το 1ο τρίμηνο του 2024.

Όσον αφορά τους κατασκευαστές, τα στοιχεία της Canalys δείχνουν ότι η Samsung διατήρησε την πρωτοκαθεδρία της στην αγορά με μερίδιο 20%, ακολουθούμενη από την Apple με μερίδιο 18%. Η Xiaomi κατέλαβε την τρίτη θέση με 14%, διατηρώντας το μερίδιο που είχε και πέρυσι, ενώ οι vivo και OPPO βρέθηκαν στην τέταρτη και πέμπτη θέση αντίστοιχα, με μερίδιο 8% για κάθε εταιρεία.

Η ήπια αύξηση σημειώθηκε παρά τις συνεχιζόμενες μακροοικονομικές πιέσεις

“Αν και το 1ο τρίμηνο του 2025 αποδείχτηκε πιο ασταθές απ’ ό,τι αναμενόταν, η παγκόσμια αγορά συνέχισε να κινείται ανοδικά, έστω και οριακά”, αναφέρουν οι αναλυτές της Canalys. Και εξηγούν: “Αν και το 2024 έκλεισε με ισχυρές επιδόσεις, οι προμηθευτές προώθησαν υψηλά επίπεδα αποθεμάτων στην αγορά για να κερδίσουν μερίδιο. Ωστόσο, η αργή διάθεση αυτών των αποθεμάτων παρατείνει τους κύκλους αποθεμάτων και περιορίζει τη δυναμική των πωλήσεων στις αρχές του 2025”. Μάλιστα, τονίζουν ότι, σε αντίθεση με την ανάκαμψη του 2024, η οποία καθοδηγήθηκε από έναν κύκλο αναβάθμισης μετά την πανδημία, η φετινή ανάκαμψη φαίνεται πιο εύθραυστη.

Χαμηλότερη ζήτηση

Δεν είναι τυχαίο ότι η επιφυλακτικότητα των καταναλωτών, που επηρεάζεται από τις παγκόσμιες μακροοικονομικές προκλήσεις, μείωσε ακόμη και την τυπική εποχική αύξηση των πωλήσεων το 1ο τρίμηνο του 2025.

“Ακόμη και οι εορταστικές περίοδοι σε κεντρικές αγορές, όπως το Ραμαζάνι, παρουσίασαν ζήτηση χαμηλότερη από την αναμενόμενη. Οι προμηθευτές ανταποκρίθηκαν σε αυτήν την πιο αργή ανάκαμψη δίνοντας προτεραιότητα στη κερδοφορία, ενώ παρέμειναν δραστήριοι και ευέλικτοι στις επενδύσεις τους στην αγορά”, αναφέρει η Canalys, σχολιάζοντας τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της αγοράς smartphones κατά το 1ο τρίμηνο του 2025.

Αβεβαιότητα στους προμηθευτές

Σε κάθε περίπτωση, η αύξηση των εμπορικών εντάσεων, παγκοσμίως, δημιουργεί νέες αβεβαιότητες για τους προμηθευτές smartphones το 2025. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, εταιρείες, όπως η Apple, η Samsung και η Lenovo, αντιμετωπίζουν ήδη πιο αδύναμη εγχώρια ζήτηση λόγω των δασμών. “Η Apple, για παράδειγμα, προχώρησε σε εκ των προτέρων αποστολές αποθεμάτων στις αρχές Απριλίου για να αντιμετωπίσει τις ενδεχόμενες αυξήσεις κόστους”, σχολιάζει η Canalys.

Όπως τονίζουν οι αναλυτές της εταιρείας, οι προμηθευτές και οι συνεργάτες τους στον τομέα της αλυσίδας εφοδιασμού προσαρμόζουν τις στρατηγικές τους, επιταχύνοντας τη διαφοροποίηση των παραγωγικών βάσεων και αναθεωρώντας τα μοντέλα προμηθευτών για να περιορίσουν την έκθεσή τους σε ενδεχόμενες αυξήσεις κόστους.

Οι αναλυτές προβλέπουν ότι αυτές οι δυναμικές θα διαταράξουν την κερδοφορία και θα παρατείνουν τους κύκλους προγραμματισμού στην παγκόσμια βιομηχανία smartphones το 2025.

