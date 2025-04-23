Wall Street: Κλείσιμο με σημαντική άνοδο

Με σημαντικά κέρδη έκλεισε σήμερα το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, χάρη στην ώθηση που έδωσαν οι εκτιμήσεις του αμερικανού υπουργού Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ περί αποκλιμάκωσης της εμπορικής αντιπαράθεσης ΗΠΑ-Κίνας στο εγγύς μέλλον.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 1.016,57 μονάδων (+2,66%), στις 39.186,98 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 429,52 μονάδων (+2,71%), στις 16.300,42 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 129,56 μονάδων (+2,51%), στις 5.287,76 μονάδες.

