Οι δασμοί Τραμπ στρέφουν τους επενδυτές στο «ασφαλές καταφύγιο» του χρυσού

Άνοδο καταγράφουν οι τιμές του χρυσού μετά την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να υλοποιήσει την απειλή του για την επιβολή δασμών στα εισαγόμενα από τον Καναδά και το Μεξικό προϊόντα και να διπλασιάσει τους δασμούς στα αγαθά από την Κίνα, και την άμεση αντίδραση των πληττόμενων χωρών.

Η τιμή του χρυσού σκαρφάλωσε πάνω από τα 2.915 δολάρια η ουγγιά μετά την «απάντηση» του Πεκίνου για την επιβολή δασμών 15% σε ορισμένα αμερικανικά αγροτικά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένου του βαμβακιού, ενώ σήμερα «αντίποινα» ανακοίνωσε και το Μεξικό.

Ώθηση στις τιμές του πολύτιμου μετάλλου δίνει και η γεωπολιτική αβεβαιότητα που έχει εκτιναχθεί μετά την απόφαση των ΗΠΑ να παγώσουν την παροχή στρατιωτικής βοήθειας στην Ουκρανία.

Υπενθυμίζεται ότι μετά το υψηλό λίγο πάνω από τα 2.955 δολάρια η ουγγιά που σημείωσε στις 24 Φεβρουαρίου, ο χρυσός κινήθηκε πτωτικά την τελευταία εβδομάδα του προηγούμενου μήνα, καθώς οι επενδυτές αποφάσισαν να εξαργυρώσουν μέρος των κερδών τους.

Μετά τις τελευταίες εξελίξεις που πυροδότησε η πολιτική της Ουάσιγκτον, οι τιμές του χρυσού ανέκαμψαν, με το πολύτιμο μέταλλο να καταγράφει κέρδη περίπου 2% μέχρι στιγμής αυτήν την εβδομάδα, καθώς οι επενδυτές εν μέσω της γενικότερης οικονομικής και γεωπολιτικής αβεβαιότητας αποφεύγουν τα ριψοκίνδυνα περιουσιακά στοιχεία, στρεφόμενοι στα λεγόμενα «ασφαλή καταφύγια» όπως ο χρυσός.

Οι αναλυτές της Goldman Sachs Group Inc. τον προγηούμενο μήνα εκτίμησαν ότι η αυξημένη πολιτική αβεβαιότητα πολιτικής -λόγω και των δασμών- θα μπορούσε να οδηγήσει τις τιμές του χρυσού έως και τα 3.300 δολάρια η ουγγιά μέχρι το τέλος του έτους.

Σήμερα, η τιμή σποτ του χρυσού σημειώνει άνοδο της τάξης του 0,7% στα 2.912,72 δολάρια η ουγγιά, ενώ ανάλογη άνοδο καταγράφει και το αμερικανικό συμβόλαιο παράδοσης Απριλίου στα 2.920,64 δολάρια η ουγγιά.

