Μεξικό: Απαντά στους δασμούς Τραμπ με... δασμούς

«Ότι η κυβέρνησή της θα απαντήσει με δασμολογικά και μη δασμολογικά μέτρα», δήλωσε η Πρόεδρος του Μεξικού, Claudia Sheinbaum, και προσέθεσε ότι δεν δικαιολογείται η επιβολή δασμών 25% από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στις εισαγωγές από το Μεξικό.

Αναλυτικότερα, η πρόεδρος του Μεξικό ανέφερε ότι «Κανείς δεν κερδίζει με αυτήν την απόφαση», ότι «δεν στοχεύουμε να ξεκινήσουμε μία εμπορική αντιπαράθεση» και ότι τα νέα μέτρα θα ανακοινωθούν την Κυριακή.

Υπενθυμίζεται ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες ότι δασμοί 25% στον Καναδά και στο Μεξικό θα τεθούν σε ισχύ από σήμερα Τρίτη.

