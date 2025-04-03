Οι μετοχές των Nike, Adidas και Puma κατέγραψαν μεγάλη πτώση σήμερα αφού ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επέβαλε σειρά νέων δασμών παγκοσμίως, μεταξύ άλλων στο Βιετνάμ, την Ινδονησία και την Κίνα, που αποτελούν βασικές αγορές για την προμήθεια προϊόντων για τις εταιρίες αθλητικών ειδών.

Το Βιετνάμ αποτέλεσε στόχο δασμών 46%, η Καμπότζη 49%, το Μπανγκλαντές 37% και η Ινδονησία 32%, ενώ ο Τραμπ αύξησε τους δασμούς στην Κίνα κατά επιπλέον 34 ποσοστιαίες μονάδες, ύστερα από προηγούμενους δασμούς 20%.

«Οι εταιρίες αθλητικών ειδών θα επηρεαστούν δυσανάλογα από τους υψηλότερους δασμούς στο Βιετνάμ», δήλωσε ο Σέντρικ Ρόσι, αναλυτής στην Bryan Garnier.

Οι εισηγμένες στη Φρανκφούρτη μετοχές της Nike σημείωσαν νωρίτερα πτώση 6,5%, ενώ της Adidas υποχώρησαν κατά 9% σχεδόν σε χαμηλό έτους και της Puma σημείωσαν πτώση 8,5%, στο χαμηλότερο επίπεδό τους από τον Νοέμβριο του 2016.

Η Nike παρήγαγε τα μισά από τα υποδήματά και το 28% των ενδυμάτων της στο Βιετνάμ κατά την οικονομική χρήση του 2024, ενώ η Adidas βασίστηκε στο Βιετνάμ για το 39% των υποδημάτων της και το 18% των ενδυμάτων της πέρυσι.

Για την Adidas, η Ινδονησία και η Καμπότζη είναι επίσης βασικά κέντρα μεταποίησης, καθώς παράγουν το 32% των υποδημάτων της και το 23% των ενδυμάτων της, αντίστοιχα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

