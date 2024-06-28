Οδυσσέας Αθανασίου (Lamda Development): Το 2026 οι πρώτοι κάτοικοι στο Ελληνικό

Σε πλήρη εξέλιξη και εντός των χρονοδιαγραμμάτων βρίσκεται η αστική ανάπλαση στο Ελληνικό, παρά τις όποιες προκλήσεις υπάρχουν στον κατασκευαστικό τομέα.

Ειδικότερα, όπως ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος της LAMDA Development, Οδυσσέας Αθανασίου, μιλώντας στην ετήσια Γενική Συνέλευση της εταιρείας, «όλα τα έργα προχωρούν όπως θα θέλαμε και είχαμε προγραμματίσει απέναντι σε μία δύσκολη κατασκευαστική αγορά. Στόχος τα Χριστούγεννα του 2026 να υπάρχουν άνθρωποι που θα κατοικούν στη νέα πόλη του Ελληνικού και εντός του 2027 να υπάρχει πολλή ζωή ειδικά σε όλη την παραθαλάσσια ζώνη».

Όσον αφορά τη ζήτηση για τις οικιστικές αναπλάσεις, ο διευθύνων σύμβουλος της LAMDA Development έδωσε έμφαση στο γεγονός πως ό,τι έχει βγει στην αγορά γίνεται sold out. Οι αναπτύξεις στις τρεις ζώνες του παράκτιου μετώπου της πρώτης φάσης έχουν εξαντληθεί όλες, ενώ αναφορικά με τη νέα οικιστική γειτονιά «Little Athens» έχουν ξεκινήσει να βγαίνουν σταδιακά διαμερίσματα από τα τέλη του 2023, με τις προπωλήσεις να έχουν φτάσει στο 65% και να «τρέχουν» με συνεχώς αυξανόμενο ρυθμό.

O Riviera Tower, ο υψηλότερος πράσινος παραθαλάσσιος ουρανοξύστης στην ΝΑ Μεσόγειο, έχει φτάσει, ήδη, στον έκτο όροφο από τη μία πλευρά και στον τέταρτο όροφο από την άλλη και είναι ορατός από τη Λ. Ποσειδώνος, ενώ διακρίνονται πλέον και έξι από τα χαμηλά κτίρια του παράκτιου μετώπου και μέχρι το φθινόπωρο θα φαίνονται 15. Από τις προπωλήσεις στις τρεις οικιστικές γειτονιές του παράκτιου μετώπου προέρχονται και οι εισπράξεις που έχουν φτάσει τα 700 εκατ. ευρώ, όπως είπε ο κ. Αθανασίου, σημειώνοντας πως η υγεία της εταιρείας φαίνεται και από το γεγονός ότι 2,5 χρόνια μετά την έναρξη των εργασιών, το έργο έχει διαθέσιμα στα ταμεία 600 εκατ. ευρώ, ενώ δεν έχει λάβει δανεισμό παρά το ότι έχει πιστωτικές γραμμές με τις τράπεζες και προχωρά με ό,τι ρευστοποιήσεις ακινήτων γίνονται.

Απαντώντας σε ερωτήσεις από τους μετόχους για την πορεία της μετοχής, τόνισε ότι τα θεμελιώδη της LAMDA είναι αυτήν τη στιγμή καλύτερα από ποτέ και οι προοπτικές της μετοχής είναι θετικές.

Η μέχρι σήμερα υποαπόδοση της μετοχής σε σχέση με τα θετικά θεμελιώδη μεγέθη της εταιρείας και τις προοπτικές της οφείλεται, μεταξύ άλλων, στο γεγονός ότι οι ξένοι επενδυτές δεν έχουν στις προτιμήσεις τους στη δεδομένη συγκυρία μετοχές εταιρειών ακινήτων λαμβάνοντας υπόψη τις προκλήσεις στον κλάδο πανευρωπαϊκά.

Σε αντίθεση, επεσήμανε, η Ελλάδα βίωσε την κρίση στον τομέα ακινήτων κατά τη διάρκεια της δημοσιονομικής κρίσης της χώρας μας και τώρα κινείται θετικά, αντίθετα με την υπόλοιπη Ευρώπη. Επιπλέον, τα εμπορικά κέντρα δεν αποτελούν συνολικά ελκυστική επενδυτική επιλογή για τα ξένα funds, παρά το γεγονός ότι τα εμπορικά ειδικά της LAMDA κινούνται με ρεκόρ επισκεψιμότητας και πωλήσεων.

Ο κ. Αθανασίου, ανέφερε, επίσης, ότι το έργο του Ελληνικού έχει μακροπρόθεσμο χαρακτήρα και ορίζοντα και χρειάζεται χρόνος μέχρι να ωριμάσει, προοπτική που ασπάζεται και ο βασικός μέτοχος, Σπύρος Λάτσης, που έχει επενδύσει με μακροπρόθεσμο ορίζοντα στο έργο.

Ακόμη, μίλησε για την πρόσφατη ψήφο εμπιστοσύνης στην LAMDA και στο έργο του Ελληνικού από τον εφοπλιστή Γ. Προκοπίου, μετά και τη συμφωνία για την απόκτηση του 2% της LAMDA Development, που ενισχύει τις εγχώριες και διεθνείς συνεργασίες και συμμαχίες για το έργο του Ελληνικού.

Η LAMDA έχει κρυφές υπεραξίες άνω των 1,3 δισ. ευρώ εάν ληφθεί υπόψη ότι «τα οικόπεδα όπου προβλέπονται τα νέα οικιστικά έχουν αξία μεγαλύτερη από αυτήν που έχουμε στα βιβλία μας», υπογράμμισε ο κ. Αθανασίου. Ειδικότερα, μέχρι το τέλος Ιουλίου προωθείται η πώληση 5 οικοπέδων με δομήσιμη επιφάνεια 50.000 τ.μ. και στόχο πώλησης ανά τ.μ. στα 2.100 ευρώ, ενώ στα βιβλία της εταιρείας είναι 770 ευρώ ανά τ.μ. άρα υπάρχει ένα επιπλέον κέρδος 1.330 ευρώ ανά τ.μ.

Σχετικά με την εισαγωγή στο Χρηματιστήριο της θυγατρικής του ομίλου LAMDA Malls που έχει τα υφιστάμενα αλλά και τα σχεδιαζόμενα εμπορικά του ομίλου, η διοίκηση της LAMDA επανέλαβε ότι «η συγκεκριμένη εξέλιξη θα δρομολογηθεί όταν οι συνθήκες κριθούν ευνοϊκές. Την ίδια στιγμή που οι επιδόσεις των 4 εμπορικών κέντρων του ομίλου είναι παραπάνω από ικανοποιητικές. Επιπλέον, υψηλή είναι η ζήτηση και για τους δύο νέους εμπορικούς προορισμούς εντός της έκτασης του Ελληνικού. Δεν έχουμε άμεση ανάγκη ρευστότητας για το ΙΡΟ της LAMDA Malls ούτε υπάρχουν χρονικοί περιορισμοί όπως συμβαίνει στις ΑΕΕΑΠ, γι' αυτό και θα επιλέξουμε εμείς τη χρονική στιγμή, όταν οι συνθήκες κριθούν καλύτερες».

Ο κ. Αθανασίου τόνισε, επίσης, ότι δεν τίθεται θέμα αύξησης κεφαλαίου.

H LAMDA Development, όπως επισημάνθηκε στη Γενική Συνέλευση, σημείωσε ενοποιημένα κέρδη EBITDA 40,2 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2024 (πενταπλάσια αύξηση έναντι του 2023), λόγω των εξαιρετικών επιδόσεων των εμπορικών κέντρων, των μαρινών και του έργου στο Ελληνικό.

Ειδικότερα, τα 4 εμπορικά κέντρα σε λειτουργία σημείωσαν νέο ρεκόρ Retail EBITDA στα 22,5 εκατ.ευρώ (αύξηση 8% έναντι του Α' τριμήνου του 2023), κυρίως λόγω της αύξησης των καθαρών εσόδων από βασικά μισθώματα (αύξηση 8% έναντι του Α' τριμήνου του 2023) και της αύξησης των εσόδων στάθμευσης (αύξηση 16% έναντι του Α' τριμήνου του 2023). Τα εν λόγω επιτεύγματα υποστηρίχθηκαν από την αύξηση της επισκεψιμότητας, με τους επισκέπτες να ανέρχονται σε 5,5 εκατ. (αύξηση 4% έναντι του Α' τριμήνου του 2023), και την επίτευξη νέου ρεκόρ πωλήσεων καταστημάτων στα 171 εκατ. ευρώ (αύξηση 9% έναντι του Α' τριμήνου του 2023).

Οι μαρίνες, επίσης, κατέγραψαν σημαντικές επιδόσεις με τα συνολικά έσοδα να ανέρχονται σε νέο ιστορικό ρεκόρ, στα 7,3 εκατ. ευρώ, ενώ τα κέρδη EBITDA αυξήθηκαν 13% έναντι του Α' τριμήνου του 2023 στα 4,6 εκατ. ευρώ.

Αναφορικά με το έργο του Ελληνικού επετεύχθη λειτουργική κερδοφορία σε διάστημα σχεδόν 3 ετών από την έναρξη του έργου, ενώ καταγράφηκαν πάνω από 670 εκατ. ευρώ ταμειακές εισπράξεις από πωλήσεις ακινήτων μέχρι τις 27-05-2024.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.