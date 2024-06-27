«Όσοι μας ψήφισαν στις βουλευτικές εκλογές του 2023 και δεν μας ψήφισαν στις ευρωεκλογές, απαιτούν από εμάς μια σοβαρή και αποτελεσματική πολιτική. Δεν θέλουν να γυρίσουμε σε συνταγές δημοσιονομικού λαϊκισμού. Οι δημαγωγικές και λαϊκίστικες συνταγές, δοκιμάστηκαν και απέτυχαν στην πατρίδα μας».

Αυτό επεσήμανε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης, κατά την ομιλία του απόψε στο 5ο διεθνές συνέδριο του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, με θέμα «Ο κόσμος σε μετάβαση».

«Ακούμε», πρόσθεσε, «τα μηνύματα. Αλλά προχωράμε μπροστά με αίσθημα εθνικής ευθύνης. Δεν έχουμε κανένα δικαίωμα να σπαταλήσουμε την πρόοδο των τελευταίων ετών. Πρέπει να προχωρήσουμε μπροστά με σοβαρότητα και αξιοπιστία σε μια προσπάθεια που αποκτά πρόσθετη σημασία μέσα σε ένα περιβάλλον γεμάτο αβεβαιότητες».

Απευθυνόμενος, όπως σημείωσε, σε οικονομολόγους, έθεσε τα ερωτήματα:

-Υπάρχει κανείς που να πιστεύει ότι μπορεί η χώρα ξοδεύει διαρκώς περισσότερα από όσα εισπράττει;

-Υπάρχει κανείς που να πιστεύει πρέπει να αυξήσουμε και πάλι τον δανεισμό για να εξυπηρετούμε ένα διαρκώς διογκούμενο δημόσιο χρέος;

-Υπάρχει κανείς που να πιστεύει ότι μπορούμε να πετύχουμε υψηλούς και διατηρήσιμους ρυθμούς ανάπτυξης, χωρίς να αυξήσουμε την παραγωγικότητά μας;

-Υπάρχει κανείς που να πιστεύει ότι αυτό μπορεί να το πετύχουμε χωρίς παραγωγικές επενδύσεις;

«Πιστεύω», σημείωσε, «ότι ούτε εσείς τα πιστεύετε αυτά, αλλά ούτε και οι πολίτες».

Ο κ. Χατζηδάκης ανέφερε ότι η ελληνική οικονομία, σε ασταθές και αβέβαιο διεθνές περιβάλλον, έχει ανοδική πορεία υπογραμμίζοντας την γρήγορη ανάκαμψη από την πανδημία, την αύξηση των επενδύσεων κατά 40% σε σχέση με το 2019, την άνοδο των εξαγωγών που σημείωσαν την μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση στην ΕΕ, τη μείωση του δημοσίου χρέους που είναι η την ταχύτερη σε επίπεδο ΕΕ από το 2020 έως σήμερα και την υποχώρηση της ανεργίας κατά 8 μονάδες. Με επιστέγασμα, όπως είπε, την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας

Παρουσίασε τις πρωτοβουλίες που ανέλαβε η κυβέρνηση μετά τις εκλογές, με τον νόμο, μεταξύ άλλων, για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής, τις ρυθμίσεις για την ενίσχυση του ανταγωνισμού στο τραπεζικό σύστημα, τους servicers και τον εξωδικαστικό μηχανισμό, τις 10 ιδιωτικοποιήσεις και παραχωρήσεις που έγιναν τους τελευταίους 11 μήνες και έφεραν 7,1 δισ. ευρώ στα δημόσια ταμεία. Ακόμη, τα μέτρα ενίσχυσης του εισοδήματος των πολιτών, όπως η αύξηση των μισθών των δημοσίων υπαλλήλων μετά από 14 χρόνια, η νέα αύξηση των συντάξεων, η αύξηση του αφορολόγητου για τις οικογένειες με παιδιά, η αύξηση του επιδόματος γέννησης, η νέα αύξηση του κατώτατου μισθού.

Επανέλαβε, εξάλλου, ότι οι βασικές προτεραιότητες της οικονομικής μας πολιτικής τους επόμενους 12 μήνες περιλαμβάνουν:

1. Συνέχιση της σοβαρής και υπεύθυνης δημοσιονομικής πολιτικής, που είναι θεμέλιο για τη γενικότερη προσπάθεια στην οικονομία. «Στο πλαίσιο των νέων κανόνων», σημείωσε, «τα υπερπλεονάσματα που τυχόν προκύπτουν δεν θα πηγαίνουν αυτόματα σε παροχές, αλλά θα τα κρατάμε για τις δύσκολες χρονιές και την περαιτέρω μείωση του δημοσίου χρέους. Αυτό κάνει κάθε συνετός νοικοκύρης. Αυτό οφείλει να κάνει μια συνετή κυβέρνηση, ειδικά σε ένα διεθνές περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από αστάθεια και αβεβαιότητα».

2. Διαμόρφωση ενός σταθερού, δίκαιου και φιλοεπιχειρηματικού φορολογικού πλαισίου. «Η πλήρης εφαρμογή των 11 μέτρων για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής που ψηφίσαμε τον περασμένο Δεκέμβριο εκτιμούμε ότι θα αποφέρει έως το 2027 επιπλέον έσοδα της τάξης των 2,5 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση. Τελικός στόχος είναι να δημιουργήσουμε τον απαιτούμενο δημοσιονομικό χώρο για περαιτέρω φοροελαφρύνσεις για αυτούς που τώρα επωμίζονται δυσανάλογο βάρος», είπε.

3. Ενδυνάμωση και βελτίωση της λειτουργίας του χρηματοπιστωτικού συστήματος, με τη δημιουργία του λεγόμενου 5ου τραπεζικού πυλώνα, διευθέτηση όλων των εκκρεμών ζητημάτων σε σχέση με το πρόγραμμα «Ηρακλής», περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας και της δικαιοσύνης στις προμήθειες, επέκταση του συστήματος των άμεσων πληρωμών IRIS, διευκόλυνση της πρόσβασης σε τραπεζικό δανεισμό για τις ΜμΕ.

4. Παροχή κινήτρων για τη διαφοροποίηση και εκσυγχρονισμό του παραγωγικού μοντέλου. Με απλοποίηση του διάσπαρτου και αποσπασματικού νομοθετικού πλαισίου για τις συγχωνεύσεις και θέσπιση φορολογικών και χρηματοδοτικών κινήτρων για συγχωνεύσεις.

5. Βέλτιστη αξιοποίηση των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης και του ΕΣΠΑ. «Βρισκόμαστε στην 3η θέση όσον αφορά στην απορρόφηση του ΕΣΠΑ 2021- 2027 και στην 6η θέση όσον αφορά στην απορρόφηση του ΤΑΑ- πολύ πάνω από τους ευρωπαϊκούς μέσους όρους. Πρέπει όμως να κινηθούμε με ακόμα μεγαλύτερη ταχύτητα και αποτελεσματικότητα», τόνισε.

6. Εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου σχεδίου για την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας, με το νέο θεσμικό πλαίσιο για τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας του Υπερταμείου και των θυγατρικών του, τη σύσταση Εθνικού Επενδυτικού Ταμείου και εφαρμογή του πλάνου αξιοποίησης των ακινήτων της ΕΤΑΔ.

«Με τα όποια λάθη, με τις όποιες καθυστερήσεις, στη χώρα μας τα τελευταία πέντε χρόνια βιώνουμε μια επανάσταση κοινής λογικής», κατέληξε. Προσθέτοντας ότι «κατά την άποψή μου, το πρόσφατο αποτέλεσμα των ευρωεκλογών δεν το αλλάζει αυτό. Δεν είναι κάλεσμα να αλλάξουμε κατεύθυνση ή βάλουμε το πόδι μας στο φρένο. Αντίθετα είναι ένα μήνυμα ότι πρέπει να προσπαθήσουμε ακόμη περισσότερο, να πάμε ακόμα πιο γρήγορα, πιο αποτελεσματικά. Με στόχο να μετατρέψουμε την Ελλάδα σε μια σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.