Θεοδωρικάκος: Τριπλασιάζονται τα ανώτατα πρόστιμα για παραβάσεις των μέτρων ελέγχου των τιμών

Αυστηρό μήνυμα σεβασμού στην εφαρμογή των μέτρων και αποφυγής αθέμιτων πρακτικών και αισχροκέρδειας έστειλε, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό MEGA, ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος. Ο υπουργός ανακοίνωσε ότι τριπλασιάζονται τα ανώτατα πρόστιμα για παραβάσεις των μέτρων ελέγχου των τιμών, ενώ σημείωσε ότι ζήτησε από την Επιτροπή Ανταγωνισμού να δώσει προτεραιότητα στους ελέγχους των πολυεθνικών και στο κατά πόσο τιμολογούν ακριβότερα τα προϊόντα τους στη χώρας μας.

Ο κ. Θεοδωρικάκος αναφέρθηκε στο τρίπτυχο αποκλιμάκωσης των τιμών, που ακολουθεί η κυβέρνηση. Πρώτον, στην ενημέρωση του καταναλωτικού κοινού. Ο ενημερωμένος καταναλωτής έχει πολύ μεγάλη δύναμη, όπως τόνισε και εστίασε στην πλατφόρμα e-katanalotis όπου ο πολίτης μπορεί να δει τις τιμές και να τις συγκρίνει σε περισσότερα από 3.000 προϊόντα σε όλα τα σούπερ μάρκετ. «Πρέπει να ενισχύσουμε την καταναλωτική συνείδηση όλων μας», επεσήμανε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το δεύτερο σημείο αφορά την πολιτεία, τους ελέγχους για την τήρηση των μέτρων, με έμφαση στο γεγονός ότι δεν μπορούν να πωλούν τα σούπερ μάρκετ με κέρδος μεγαλύτερο από εκείνο που είχαν την 31η Δεκεμβρίου του 2021, και την απαγόρευση προσφορών σε προϊόντα που έχουν ανατιμηθεί. «Σήμερα το ανώτερο πρόστιμο πηγαίνει από τα 2 εκατ. ευρώ στα 6 εκατ. ευρώ. Κανένας δεν πρέπει να σκεφτεί ότι μπορεί να παραβιάσει τον νόμο», υπογράμμισε ο υπουργός. Επίσης, μίλησε για ενίσχυση των ελέγχων με προσθήκη νέων στελεχών στη ΔΙΜΕΑ και συνολικότερα αναδιοργάνωση του ελεγκτικού μηχανισμού, τόσο σε κεντρικό επίπεδο όσο και στις περιφέρειες.

Το τρίπτυχο, όπως είπε ο κ. Θεοδωρικάκος, ολοκληρώνεται με τη συνεργασία όλων, πολιτείας, πολιτών, καταναλωτικών οργανώσεων, ανεξάρτητων Αρχών, με την υγιή επιχειρηματικότητα.

Έχοντας σχεδόν ολοκληρώσει τον κύκλο των επαφών με παράγοντες της αγοράς που ξεκίνησε με την ανάληψη των καθηκόντων του, εξέφρασε συγκρατημένη αισιοδοξία πως οι εταιρείες σούπερ μάρκετ θα ανταποκριθούν θετικά. «Πιστεύω ότι αυτό το καλοκαίρι ο πληθωρισμός των τροφίμων θα αποκλιμακωθεί ουσιαστικά», σημείωσε.

Ξεκαθάρισε, όμως, ότι δεν αντιμετωπίζεται η ακρίβεια με έναν νόμο και ένα άρθρο. Η αγορά δε ρυθμίζεται με κουμπιά, όπως τόνισε.

Αναφερόμενος συνολικά στην κυβερνητική πολιτική, ο υπουργός Ανάπτυξης επεσήμανε πως στηρίχθηκαν νοικοκυριά και επιχειρήσεις με 50 δισ. ευρώ για την πανδημία, η ανεργία μειώθηκε, δημιουργήθηκαν εκατοντάδες χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας, ο κατώτατος μισθός ανέβηκε τρεις φορές και πρόσθεσε ότι η χώρα προχωρά με σταθερό δείκτη ανάπτυξης άνω του 2%. «Στόχος μας είναι στο τέλος της τετραετίας ο μέσος μισθός να είναι 1.500 ευρώ», υπογράμμισε.

«Το υπουργείο Ανάπτυξης συμβάλει σε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο της χώρας, ασκεί πολιτικές για να αυξηθεί το διαθέσιμο εισόδημα των οικογενειών, δεν είναι το υπουργείο της ακρίβειας, πρόκειται για τεράστια αποστολή που σχετίζεται με το μέλλον της χώρας και των παιδιών μας και θα κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας για να στηρίξουμε τη μέση ελληνική οικογένεια», κατέληξε ο κ. Θεοδωρικάκος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

