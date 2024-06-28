Κλείσιμο με άνοδο για το χρηματιστήριο των ΗΠΑ

Με κέρδη έκλεισε σήμερα το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, ενόψει της δημοσιοποίησης νέων στοιχείων για την πορεία του πληθωρισμού στις ΗΠΑ.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 36,26 μονάδων (+0,09%), στις 39.164,06 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 53,53 μονάδων (+0,30%), στις 17.858,68 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 4,97 μονάδων (+0,09%), στις 5.482,87 μονάδες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

