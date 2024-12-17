Του Χρυσόστομου Τσούφη

Σε ιδιαίτερα υποσχόμενη χρονιά για τις οικογένειες των ενστόλων αναμένεται να εξελιχθεί το 2025 καθώς με την ανακοίνωση του πρωθυπουργού για την χορήγηση του επιδόματος επικινδυνότητας, το νέο έτος επιφυλάσσει για τους ενστόλους ούτε λίγο ούτε πολύ 5 αυξήσεις των αποδοχών τους.



5 αυξήσεις που αν αθροιστούν στην περίπτωση ας πούμε ενός ενστόλου που αμείβεται με το ποσό των 1465€, έχει ένα παιδί και εξαντλεί το όριο της νυχτερινής απασχόλησης, δίνουν μηνιαίο όφελος 169€/μήνα ή 2.028€/χρόνο.



Επίδομα επικινδυνότητας



153.240 ένστολοι θα αρχίσουν να λαμβάνουν από την 1η Ιουλίου του 2025 επίδομα επικινδυνότητας. Το επίδομα θα είναι της τάξης των 100€ και θα προστεθεί στο επίδομα ειδικών συνθηκών που ήδη λαμβάνουν.

Αστυνομικοί , Λιμενικοί και Πυροσβέστες λαμβάνουν τώρα ανάλογα με τον βαθμό τους από 45€ έως 393€ μηνιαίως.

Όσοι υπηρετούν στα 3 σώματα στρατού λαμβάνουν από 105€ έως 500€.

Όλοι αυξάνουν τις απολαβές τους κατά 100€/μήνα ή 1200€/χρόνο



Νυχτερινή αποζημίωση



Η νέα χρονιά θα μπει για τους ενστόλους με αύξηση της ωριαίας αποζημίωσης για νυχτερινή απασχόληση από τα 2,77€ στα 3,33%, μια αύξηση δηλαδή 20%. Ανά υπηρεσία τα «νυχτερινά» ποικίλλουν από 10 έως 64 ώρες το μήνα.

Ενδεικτικά:

-Για πυροσβέστη με 10 ώρες νυχτερινής απασχόλησης τον μήνα η αύξηση αντιστοιχεί σε 5,5€ μεικτά μηνιαίως.

-Για λιμενικό με 32 ώρες νυχτερινής απασχόλησης τον μήνα η αύξηση αντιστοιχεί σε 18€ μεικτά μηνιαίως.

-Για αστυνομικό με 64 ώρες νυχτερινής απασχόλησης η εν λόγω αύξηση αντιστοιχεί σε 36€ μεικτά

-Το μέγιστο καθαρό όφελος μπορεί να φτάσει τα 22€/μήνα ή τα 264€/χρόνο στο παράδειγμα του αστυνομικού που εξαντλεί το όριο και εργάζεται 64 ώρες το μήνα τη νύχτα.

Αύξηση εισφορών

Επίσης από την πρωτοχρονιά του 2025, οι ένστολοι θα ωφεληθούν από τη μείωση κατά μία μονάδα στις ασφαλιστικές εισφορές (μισή μονάδα από τον εργοδότη και μισή από τον εργαζόμενο).

Ο υπολογισμός δίνει μια μικρή αύξηση των αποδοχών κατά 10€/μήνα ή 120€/χρόνο για ένα μισθό των 1465€



Κατώτατος μισθός



Με τις αλλεπάλληλες αυξήσεις στον κατώτατο μισθό τα τελευταία χρόνια έχουμε φτάσει στο σημείο να έχει πλησιάσει «επικίνδυνα» τον εισαγωγικό μισθό στο Δημόσιο. 830€ ο πρώτος , 850€ ο δεύτερος.

Πρόσφατα η κυβέρνηση ψήφισε στη Βουλή την άμεση σύνδεση των 2 ώστε να συμβαδίζουν στο εξής.

Αν δηλαδή την Πρωταπριλιά ο κατώτατος μισθός αυξηθεί κατά 40€ στα 870€ , θα αυξηθεί 20€ και ο εισαγωγικός μισθός του Δημοσίου για να τον «πιάσει». Αν ο κατώτατος αυξηθεί 50€, ο εισαγωγικός θα αναπροσαρμοσθεί κατά 30€ κ.ο.κ

Ανάλογες αυξήσεις όπως είναι επακόλουθο θα υπάρξουν και στα επόμενα κλιμάκια για να διατηρηθούν οι αποστάσεις μεταξύ των υπαλλήλων με διαφορετικά χρόνια υπηρεσίας και διαφορετικούς βαθμούς.



Από τη ρύθμιση αυτή, επωφελούνται φυσικά και οι ένστολοι που ανήκουν στις περίπου 700.000 του συνόλου των δημοσίων υπαλλήλων.



Ένας λοχαγός με 8 χρόνια υπηρεσίας λαμβάνει αυτήν την στιγμή 1425€. Μια αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 40€ σημαίνει αύξηση των δικών του αποδοχών κατά 20€ στα 1445. Ετήσιο όφελος 240€

Ένας ανθυπολοχαγός με 6 χρόνια υπηρεσίας, από τα 1305€ θα πάει στα 1325€

Επίδομα παιδιού



Από 1/1/2025 θα αρχίσει να εφαρμόζεται και η αναπροσαρμογή του επιδόματος παιδιού από την οποία φυσικά επωφελούνται και οι οικογένειες των ενστόλων

Ο λοχαγός του προηγούμενου παραδείγματος, αν έχει ένα παιδί από 28€/μήνα που έπαιρνε , από το νέο έτος θα παίρνει 45€.

Το εισόδημα του ενισχύεται κατά 17€/μήνα ή 204€/χρόνο.

