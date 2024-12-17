Του Βαγγέλη Δουράκη

«Ανοίγει» την προσεχή Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου η ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα μέσω της οποίας χιλιάδες άνεργοι θα έχουν την ευκαιρία να διεκδικήσουν ζεστό Κρατικό χρήμα για να «στήσουν» την δική τους επιχείρηση. Το ποσό που θα εξασφαλίσουν διαμορφώνεται στα 17.000 ευρώ και θα το εισπράξουν σε τρεις δόσεις. Μία από τις προϋποθέσεις είναι η εκπόνηση ενός σχεδίου από πλευράς ενδιαφερόμενου, το οποίο θα θεωρηθεί πως επιτρέπει την βιωσιμότητα του εγχειρήματος.

Βάσει των σχετικών πληροφοριών -και όπως προαναφέρθηκε- από την Πέμπτη θα αρχίσουν να υποβάλλονται αιτήσεις για αυτό το πρόγραμμα της ΔΥΠΑ, το οποίο στοχεύει στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας των ανέργων ηλικίας 30 έως 59 ετών, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση.

Πώς καταβάλλονται τα 17.000 €

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση χρηματοδότησης, συνοδευόμενη από μια πρόταση επιχειρηματικού σχεδίου. Το πρόγραμμα θα παρέχει οικονομική ενίσχυση ύψους 17.000 ευρώ στους δικαιούχους, ώστε να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση, ενώ η διάρκεια της επιχορήγησης θα είναι 12 μήνες.

Από την εν λόγω δράση αναμένεται να ωφεληθούν 5.800 δικαιούχοι, άνεργοι που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο της ΔΥΠΑ και δεν συμμετέχουν σε εκπαίδευση, εργασία ή κατάρτιση.

Η καταβολή του ποσού θα πραγματοποιηθεί σε τρεις δόσεις, ως εξής:​

- 1η δόση 5.000 ευρώ, μετά την έναρξη δραστηριότητας της επιχείρησης

- 2η δόση 6.000 ευρώ, μετά τη λήξη του α’ εξάμηνου από την έναρξη

- 3η δόση 6.000 ευρώ, μετά τη λήξη του β’ εξάμηνου από την έναρξη της επιχείρησης.

Ποιοι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση χρηματοδότησης

Οι ενδιαφερόμενοι, πριν την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης χρηματοδότησης στο πλαίσιο της δράσης, θα πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις συνολικά:

- Να είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στο μητρώο της Δ.ΥΠ.Α.

- Να έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία εξατομικευμένης προσέγγισης και να έχουν συμφωνήσει σε ατομικό σχέδιο δράσης και στη συνέχεια

- Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους της ΕΕ ή ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και εργασίας στη χώρα μας ή πολίτες τρίτων χωρών που έχουν άδεια διαμονής σε ισχύ τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί το πρόγραμμα.

- Οι άντρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει ή νόµιµα απαλλαγεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις

- Να λειτουργούν τις επιχειρήσεις τους νόμιμα εντός της ελληνικής επικράτειας.

Τι είδους εταιρεία πρέπει να συσταθεί

Οι δυνητικοί ωφελούμενοι υποβάλλουν μία και μόνο αίτηση χρηματοδότησης και εντάσσονται στη δράση είτε ως ατομικοί επιχειρηματίες, είτε ως μέλη νομικών οντοτήτων, με μία από τις ακόλουθες νομικές μορφές:

- Ομόρρυθμη Εταιρεία (ΟΕ)

- Ετερόρρυθμη Εταιρεία (ΕΕ) για τον ομόρρυθμο εταίρο της

- Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ)

- Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ)

- Συνεταιρισμός εργαζομένων του άρθρου 24 του Κεφαλαίου Ε’ του ν. 4430/2016 (Α’ 205).

- Οι ατομικές επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα θα πρέπει να έχουν δημιουργηθεί από πρώην ανέργους.

Η αίτηση χρηματοδότησης, που περιλαμβάνει το επιχειρηματικό σχέδιο, θα υποβληθεί ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (www.ependyseis.gr).

Στη συνέχεια, θα ακολουθήσει η διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω του ίδιου συστήματος, υπό την ευθύνη της ΔΥΠΑ.

Μετά την αξιολόγηση, θα καταρτιστεί πίνακας με τις αιτήσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις.

Το πρόγραμμα διαθέτει συνολικό προϋπολογισμό 100.000.000 ευρώ και συγχρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και την ΕΕ.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.