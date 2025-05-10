Λογαριασμός
Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 16 Μαΐου

71.467.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 65.473 δικαιούχους από τις 12 έως τις 16 Μαΐου 2025, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της ΔΥΠΑ

Λεφτά

Συνολικά 71.467.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 65.473 δικαιούχους από τις 12 έως τις 16 Μαΐου 2025, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του: 

Από τον e-ΕΦΚΑ:

   - στις 14 Μαΐου, θα καταβληθούν (κατ΄ εκτίμηση) 217.000 ευρώ σε 170 δικαιούχους για παροχές του πρώην ΟΑΕΕ (επιδόματα μητρότητας και ατυχημάτων, καθώς και για έξοδα κηδείας) και

   - από τις 12 Μαΐου έως τις 16 Μαΐου, θα καταβληθούν 23.000.000 ευρώ σε 900 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

   - 21.000.000 ευρώ σε 35.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα

   - 5.000.000 ευρώ σε 7.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας

   - 20.000.000 ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης

   - 2.000.000 ευρώ σε 3.400 δικαιούχους προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα και

   - 250.000 ευρώ σε 3 δικαιούχους του προγράμματος «Σπίτι μου». 

Πηγή: skai.gr

TAGS: e-ΕΦΚΑ ΔΥΠΑ
