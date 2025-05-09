Xρηματιστήριο-Κλείσιμο: Στις 1.750.48 μονάδες, άνοδος 1,70%

Με πρωταγωνίστριες τις τράπεζες (ο κλάδος έκλεισε με κέρδη 3,92%) έκλεισε με σημαντικά κέρδη για αυτή την εβδομάδα ο Γενικός Δείκτης του ΧΑ.

Μάλιστα στη διάρκεια της συνεδρίασης ο Γενικός Δείκτης σημείωσε νέο υψηλό για φέτος.

Την τραπεζική κούρσα οδήγησε η μετοχή της Alpha Bank.

Η δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων της Τράπεζας (καθαρά κέρδη 223 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 35% σε τριμηνιαία βάση και 5% σε ετήσια) ξεπέρασε τις προσδοκίες των αναλυτών οδηγώντας στο κλείσιμο της αγοράς τη μετοχή στο +7,54% (2,440 ευρώ). Οι αναλύσεις επενδυτικών τραπεζών που ακολούθησαν τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων συγκλίνουν στην ισχυρή δυναμική που εμφάνισε η Τράπεζα το πρώτο τρίμηνο του έτους. Ενδεικτικά η UBS συστήνει αγορά με στόχο τα 2,68 ευρώ, σε σύσταση αγοράς παρέμεινε επίσης η Goldman Sachs καθώς και η Jefferies η οποία έδωσε τιμή στόχο για τη μετοχή τα 3,20 ευρώ.

Με σημαντικά κέρδη έκλεισε επίσης η Eurobank (3,15%), στα 2,490 ευρώ η Εθνική (3,51%) στα 9,8 ευρώ και ακολούθησε η Πειραιώς (2,71%) στα 5,3 ευρώ. Για την τελευταία η UBS συστήνει αγορά ανεβάζοντας την τιμή στόχο στα 6,70 ευρώ.

Μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον καταγράφηκε στη δημόσια προσφορά της Qualco καθώς σύμφωνα με εκτιμήσεις οι προσφορές ξεπέρασαν τα 550 εκατ. ευρώ.

Με κέρδη 0,92% έκλεισε στα 41,48 η μετοχή του Μυτιληναίου, του ΟΠΑΠ (1,75%) στα 19,740 ευρώ της ΔΕΗ (1,79%) στα 13,680 ευρώ, ο ΟΛΠ, στα 42,80 και νέο ιστορικό υψηλό.

Ο FTSE 25 (υψηλής κεφαλαιοποίησης) ενισχύθηκε κατά 2,11% στις 4.339,54 μονάδες και ο Mid Cap (μεσαίας κεφαλαιοποίησης) έκλεισε με άνοδο 1,19% στις 2.626,11 μονάδες.

Η αξία των συναλλαγών έφθασε στα 217,815 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 28,03 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε πακέτα. Στα 119,401 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε η κεφαλαιοποίηση της αγοράς. Θετικό ήταν το πρόσημο για 78 μετοχές, αρνητικό για 29, ενώ 19 μετοχές έμειναν αμετάβλητες.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.