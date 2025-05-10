Wall Street: Κλείσιμο χωρίς κατεύθυνση

Μεικτές τάσεις επικράτησαν χθες Παρασκευή στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, εν αναμονή των διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας για τους τελωνειακούς δασμούς.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 119,07 μονάδων (–0,29%), στις 41.249,38 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με οριακή άνοδο 0,78 μονάδων, στις 17.928,92 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 4,03 μονάδων (–0,07%), στις 5.659,91 μονάδες.

