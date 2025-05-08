«Καίγονται» οι αυξήσεις στο επίδομα τέκνων Α21

Του Βαγγέλη Δουράκη

Και ενώ ο Πρωθυπουργός μόλις πρόσφατα ανακοίνωσε την μόνιμη καταβολή επιδόματος 250 ευρώ σε χαμηλοσυνταξιούχους και την επιστροφή κάθε χρόνο ενός μισθώματος σε όσους νοικιάζουν σπίτι, στο «συρτάρι» έχουν μπει τα σχέδια για αναπροσαρμογή 3 βασικών επιδομάτων. Το επίδομα τέκνων Α21, το επίδομα ενοικίου και το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα επρόκειτο να αναπροσαρμοστούν, όπως είχε προαναγγελθεί στη ΔΕΘ του περασμένου Σεπτεμβρίου, εντούτοις στην … πορεία οι όποιες αλλαγές «πάγωσαν».

Αν και αρχικά προβλεπόταν εντός του 2025 να δοθούν «γενναίες» αυξήσεις στους δικαιούχους των εν λόγω επιδομάτων, η όλη διαδικασία «φρέναρε» επειδή -όπως όλα δείχνουν- αυτές θα έπρεπε να συνδυαστούν με μια σειρά από «κόφτες» που επρόκειτο να «πετάξουν» χιλιάδες δικαιούχους εκτός ενισχύσεων.

Ο σχεδιασμός για τις αυξήσεις επιδομάτων και οι «κόφτες»

Το αρχικό πλάνο προέβλεπε μια γενική αναμόρφωση του καθεστώτος χορήγησης των συγκεκριμένων 3 βασικών επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ (τέκνων Α21, Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, επίδομα ενοικίου), βάσει του οποίου όμως τις όποιες αυξήσεις θα τις έβλεπαν τελικά λιγότεροι δικαιούχοι στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς.

Και αυτό γιατί σύμφωνα με το σχετικό σχέδιο θα υιοθετούνταν «κόφτες» με αυστηροποίηση των κριτηρίων χορήγησης των ενισχύσεων και παράλληλα θα προχωρούσε η διαμόρφωση του λεγόμενου «Εθνικού Μητρώου Δικαιούχων Κοινωνικών Επιδομάτων».

Οι αυξήσεις σε ορισμένα επιδόματα ήταν σημαντικές για όσους βεβαίως… δεν τις έχαναν εξαιτίας των κριτηρίων επρόκειτο να τεθούν.

Ειδικότερα, στα 250 ευρώ (από 216 ευρώ) προβλεπόταν να ανέβει το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα όπως και η προσαύξηση για κάθε παιδί στα 75 ευρώ (έναντι 50 ευρώ), ενώ αυξάνονταν αναλογικά και τα εισοδηματικά κριτήρια χορήγησής του.

Το επίδομα στέγασης από τα 70 ευρώ, επρόκειτο να διαμορφωθεί στα 125 ευρώ και 75 ευρώ, αναλόγως της εισοδηματικής κλίμακας, ενώ θα ίσχυε και κριτήριο κινητής περιουσίας.

Σε ό,τι αφορά το επίδομα τέκνων Α21, οι δικαιούχοι που ανήκουν στην 1η κλίμακα θα το έβλεπαν να αυξάνεται στα 75 ευρώ (στα 150 ευρώ για το τρίτο παιδί και τα επόμενα), ενώ οι δικαιούχοι της 3ης εισοδηματικής κλίμακας από τα 28 ευρώ ανά τέκνο θα έπαιρναν 45 ευρώ ανά τέκνο (και 90 ευρώ για το τρίτο παιδί και τα επόμενα).

Πάντως, για να καθοριστεί ο δικαιούχος του εκάστοτε επιδόματος, για πρώτη φορά θα θεσπίζονταν συγκεκριμένοι «κόφτες»: Όσον αφορά στη χορήγηση του επιδόματος παιδιού θα υιοθετείτο για μια οικογένεια με δύο παιδιά αξία ακίνητης περιουσίας στα 220.000 ευρώ, ενώ για τα αυτοκίνητα το όριο θα έμπαινε σε ΙΧ πάνω από 1.600 κυβικά (ίσως και μεγαλύτερου κυβισμού) συνυπολογιζόμενης της παλαιότητας, αλλά και του αριθμού των τέκνων.

Το σχέδιο για νέο Εθνικό Μητρώο Κοινωνικών Επιδομάτων

Στην αλλαγή σκηνικού που θα γινόταν στην χορήγηση των επιδομάτων θα συνέβαλλε εκτός από τη θέσπιση περισσότερων κριτηρίων για την χορήγηση των διαφόρων οικονομικών ενισχύσεων και η δημιουργία «Εθνικού Μητρώου Δικαιούχων Κοινωνικών Επιδομάτων» στο οποίο θα εγγράφονται όλοι όσοι λαμβάνουν ενισχύσεις. Το σχέδιο αυτό ήταν στα «σκαριά» από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Στόχος ήταν -κατά την Κυβέρνηση- να δημιουργηθεί μια ενιαία βάση δεδομένων στην οποία θα φαίνεται ποιος παίρνει και τι, ώστε να υπάρχει μια συνολική εποπτεία και μια εκλογίκευση των επιδομάτων.

Όποιος συνολικά λάμβανε από διάφορες πηγές επιδόματα που ξεπερνούν κάποιο συγκεκριμένο ύψος (πχ αυτό του κατώτατου μισθού) θα τα έβλεπε να «ψαλιδίζονται».

Ανάλογο κεντρικό μητρώο επιδομάτων υπάρχει στη Μεγάλη Βρετανία και μέσω αυτού θα επιδιωχθεί μία εποπτεία συνολική για τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ, για τα επιδόματα του υπουργείου Εργασίας και για επιδόματα όπως το θέρμανσης ώστε να διαπιστώνεται ποιος παίρνει τι και γιατί το παίρνει.

Όπως όλα δείχνουν όμως το σχέδιο έχει «παγώσει» και ενώ επρόκειτο να υιοθετηθεί εντός του 2025, μετατίθεται για το 2026 και… αν.



