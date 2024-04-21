Ο «χάρτης» των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ έως τις 26 Απριλίου

Συνολικά 1.254.432.604 ευρώ θα καταβληθούν σε 2.805.659 δικαιούχους, από τις 22 έως τις 26 Απριλίου 2024, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e- ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:

1. Από τον e-ΕΦΚΑ, από τις 22 έως τις 26 Απριλίου 2024, θα καταβληθούν 21.300.000 ευρώ σε 1.100 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Επίσης, από τον e-ΕΦΚΑ, στις 25 Απριλίου 2024, θα καταβληθούν 1.136.132.604 ευρώ σε 2.388.469 δικαιούχους για την πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων μηνός Μαΐου 2024.

2. Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

- 50 εκατ. ευρώ σε 380.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα (Δώρα ανεργίας Πάσχα 43 εκατ. ευρώ σε 290.000 δικαιούχους).

- 21 εκατ. ευρώ σε 22.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

- 500.000 ευρώ σε 1000 δικαιούχους για προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα.

- 7 εκατ. ευρώ σε 90 δικαιούχους του προγράμματος «Σπίτι μου».

- 18 εκατ. ευρώ σε 13.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας (δώρο 8 εκατ. ευρώ σε 11.500 δικαιούχους).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

